Depuis le matin de ce mardi 16 juin 2020, une lettre signée de la présidente de l’Union interparlementaire, Gabriela Cuevas Barron, adressée au coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Abdourahamane Sano, démentant l’invitation du président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, à la 5e Conférence des présidents de parlements, prévue du 19 au 21 août 2020 à l’Office des Nations-Unies à Vienne en Autriche, est largement partagée sur les médias en ligne et sur les réseaux sociaux en Guinée.

La situation est embarrassante pour le président de l’Assemblée nationale d’autant que les soutiens du régime d’Alpha Condé avaient vu dans l’invitation d’Amadou Damaro Camara à cette rencontre internationale comme une légitimation des élections législatives et le référendum controversés du 22 mars 2020. En apprenant l’existence d’une lettre mettant en doute cette invitation, c’est tout naturellement que les adversaires adversaires du régime en place l’ont perçue comme un camouflet envers l’institution qui symbolise les élections législatives et le référendum sur la nouvelle constitution du 22 mars dernier, boycottés par les principaux partis politiques de l’opposition et la société civile.

Pour tenter de sauver son image et savoir la suite à donner à la lettre datée du 25 mai dernier l’invitant à cette conférence, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, vient donc d’adresser un courrier à la présidente de l’Union interparlementaire pour comprendre si effectivement c’est elle qui a signé la lettre adressée au leader du FNDC. Ci-dessous le courrier du président du parlement guinéen.