Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a reçu en audience ce jeudi 18 juin 2020, l’ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République d’Algérie en Guinée.

Au cours de cette audience qui a duré quelques minutes, Son Excellence Abdelfetah Daghmoum a remis à Amadou Damaro Camara la lettre de son homologue algérien, président de l’assemblée populaire nationale d’ Algérie, dans laquelle Slimane Chenine lui présente ses sincères félicitations suite à son élection en qualité du président de l’Assemblée nationale de la République de Guinée.

« Son homologue d’Algérie lui a renouvelé à cette occasion son entière disponibilité à œuvrer de concert avec lui au raffermissement des relations parlementaires qui existent entre l’Algérie et la Guinée. Pour ma part, j’ai eu à évoquer avec Monsieur le président de l’Assemblée nationale l’état des relations parlementaires entre l’Algérie et la Guinée et les perspectives de leur consolidation », a expliqué Abdelfetah Daghmoum à la sortie de la rencontre.

Djalikatou Diallo, première vice-présidente de l’Assemblée nationale a précisé que le président Amadou Damaro Camara a profité de l’occasion « pour rappeler les liens de coopération, d’amitié et sécuritaires qui existent entre la République de Guinée et la République d’Algérie qui sont antérieures à l’indépendance de l’Algérie ». Selon elle, le chef du parlement guinéen n’a pas manqué de rappeler que la coopération, surtout sur le plan sécuritaire et de la formation entre les pays datent de longtemps. « Ça a été une coopération très fructueuse, car la plupart de nos médecins et de nos policiers ont été formés en Algérie », a-t-elle expliqué.

« Le président de l’Assemblée nationale l’honorable Amadou Damaro Camara a réaffirmé sa volonté de coopérer afin de voir une coopération féconde instaurée entre le parlement guinéen et le parlement d’Algérie, et aussi suscité même le renforcement de la coopération entre les deux pays, c’est à dire la coopération bilatérale pour qu’à l’avenir les commissions mixtes qui vont être réalisées entre la Guinée et l’Algérie suscitent une coopération fraternelle profitable à nos deux pays. Et l’ambassadeur à pris l’engagement de ne rien ménager pour le raffermissement des relations bilatérales non seulement entre la Guinée et son pays, mais aussi les relations parlementaires et aussi les relations personnelles entre le président de l’Assemblée nationale l’honorable Amadou Damaro Camara et le président de l’assemblée populaire nationale d’Algérie », a détaillé Djalikatou Diallo qui s’est prêtée aux questions des journalistes.

Cette visite de l’ambassadeur de l’Algérie en Guinée au président du parlement, Amadou Damaro Camara, marque une reconnaissance à part entière de la nouvelle Assemblée nationale guinéenne par Alger. L’on se rappelle que le corps diplomatique et consulaire accrédité à Conakry avait choisi de ne pas assister à la session inaugurale de la 9e législature, issue des élections législatives controversées du 22 mars 2020 boycottées par les principaux partis de l’opposition et la société civile.

Balla Yombouno