DAMARO INVITÉ PAR L’UNION INTERPARLEMENTAIRE : Djalikatou Diallo jubile

Après la vive polémique autour de l’authenticité de la lettre d’invitation adressée par la présidente de l’Union interparlementaire (UIP) au président de l’Assemblée nationale pour participer à la 5e Conférence des présidents de parlement prévue en août prochain à Vienne en Autriche, le camp d’Amadou Damaro Camara peut enfin jubiler ! Une lettre signée par Gabriela Cuevas Barron, la présidente de l’UIP, et adressée ce jeudi 18 juin 2020 au président du parlement guinéen vient en effet de mette fin aux débats. L’invitation adressée au président Damaro est bel et bien maintenue, mais la rencontre se fera en ligne par visioconférence. La crise sanitaire mondiale du nouveau coronavirus oblige.

A la sortie d’une audience que le président de l’Assemblée nationale a accordée à l’ambassadeur d’Algérie en Guinée, la première vice-présidente du parlement guinéen, Djalikatou Diallo a expliqué que la lettre de Gabriela Cuevas Barron, en plus d’inviter Amadou Damaro Camara à prendre part à la 5e Conférence des présidents de parlement des pays membres des Nations-Unies, le félicite pour son élection en tant que président de l’Assemblée nationale de la République de Guinée. « Notre président est invité officiellement (par l’Union interparlementaire). Et dans les jours à venir, le parlement guinéen est même sollicité pour que la diplomatie parlementaire prenne forme en nommant nos représentants dans les différents parlements panafricains de la CEDEAO, l’union interparlementaire, la francophonie et même l’organisation de la coopération islamique », a-t-elle ajouté avec joie.

Balla Yombouno