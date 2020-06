La primature recrute un rapporteur pour la MAMRI (TDR)

La Primature de la République de Guinée recrute un Rapporteur pour l’Equipe Technique Permanente de la Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes (MAMRI).

Termes de référence – 17 juin 2020

Contexte du poste à pourvoir

La mobilisation et la sécurisation des recettes fiscales, douanières et non fiscales constituent un enjeu crucial pour le développement économique et social de la Guinée. Seule une augmentation significative et durable de ces recettes permettra d’une part de financer les politiques publiques en faveur d’une croissance forte et plus inclusive et, d’autre part, de partager les fruits de la prospérité avec l’ensemble des Guinéens.

Dans cette perspective, une Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes (MAMRI) a été créée par décret du Président de la République le 31 janvier 2019 et organisée par un arrêté du Premier Ministre en date du 26 février 2019.Le rôle de la MAMRI est d’appuyer la modernisation de l’administration fiscale, de l’administration douanière et des régies financières de l’Etat pour porter d’ici à fin 2022 le ratio recettes internes / PIB à 20 % contre 13,5 % actuellement.

La MAMRI recouvre deux aspects distincts et en articulation. D’une part, la MAMRI est un cadre de gouvernance interministérielle dédié à la mobilisation et à la sécurisation des recettes internes. A ce titre, un Comité de Pilotage présidé par le Premier Ministre et impliquant les principaux ministres concernés est chargé d’impulser, de valider et de piloter au plus haut niveau la mise en œuvre des réformes nécessaires dans ce domaine. Par ailleurs, la MAMRI est dotée d’un Cadre de Dialogue et de Concertation chargé de préparer la prise de décision politique et comprenant entres autres des Points focaux MAMRI mis en place dans différents Départements ainsi que les Directeurs des régies financières (Impôts, Douane, Trésor notamment).Le Coordonnateur Technique de la MAMRI est le Conseiller Spécial du Premier Ministre pour les questions économiques, financières et budgétaires.

D’autre part, la MAMRI est une structure technique rattachée à la Primature. Appelée « Equipe Technique Permanente », cette structure est la cheville ouvrière de la préparation technique des dossiers à soumettre au Cadre de Dialogue et de Concertation et au Comité de Pilotage puis du suivi opérationnel de la mise en œuvre des décisions prises, le tout en étroite collaboration avec les administrations nationales et avec les équipes internationales d’assistance technique impliquées dans la mobilisation des recettes internes.

Cette équipe se compose d’une dizaine de cadres guinéens (directeurs et chargés de mission) spécialistes des différentes thématiques de la mobilisation des recettes internes : recettes fiscales, recettes douanières, recettes non fiscales, exonérations fiscales et douanières et arriérés fiscaux, digitalisation.L’Équipe comprend également un Chef de la Mission et un Project Management Officer ou gestionnaire de projet.

C’est dans ce contexte que la Primature de la République de Guinée souhaite recruter un Rapporteur pour l’Equipe Technique Permanente de la MAMRI.

Description du poste à pourvoir

Positionnement du poste dans l’organigramme de l’Equipe Technique Permanente

Le Rapporteur de l’Equipe Technique Permanente est rattaché hiérarchiquement au Chef de la MAMRI. Il entretient des relations fonctionnelles avec les autres membres de l’Equipe.

Mission et activités principales

La mission du Rapporteur est d’assurer en permanence la cohérence, l’efficacité et l’efficience des travaux techniques de l’Equipe:

en organisant et en suivant méthodiquement l’ensemble des travaux techniques de l’Equipe à chaque étape et sur chaque chantier de la démarche MAMRI ;

en préparant et en animant la collaboration transversale: (i) déjà entre les directionsthématiques de l’Equipe, (ii) ensuite entre les directions thématiques de l’Equipe et les interlocuteurs dans les ministères et régies, (iii) enfin entre les directions thématiques de l’Equipe et les équipes internationales d’assistance technique ;

en intégrant pleinement dans la réflexion les études, projets et appuis financés par les bailleurs internationaux actifs dans le champ d’action de la MAMRI.

Cette mission se décline en huit activités principales :

Développer des méthodes, outils et bonnes pratiques pour l’organisation et la préparation des travaux et pour leur restitution aux instances de coordination et de décision de la MAMRIet veiller à ce que ces outils soient utilisés ; Echanger avec chaque directeur thématique de l’Equipe sur son programme de travail, veiller à ce que chaque programme s’inscrive dans les orientations, décisions et priorités données à l’Equipe, organiser et suivre le travail ensemble des directeurs sur les sujets nécessitant une articulation entre thématiques ; Assurer l’interface opérationnelle d’une part entre l’Equipe et les points focaux MAMRI désignés dans les institutions et d’autre part entre l’Equipe et les partenaires techniques internationaux : échange de données et documents, intégration des priorités et des programmes de travail, préparation et organisation des séances de travail entre l’Equipe et les différents interlocuteurs ; Assurer la complète intégration dans la feuille de route MAMRI des études et projets externalisés: participation à la rédaction des cahiers des charges, participation aux revues techniques et aux instances de suivi et de pilotage, maintien d’une cohérence permanente entre ces travaux externalisés et les travaux conduits par les directeurs thématiques de l’Equipe en partenariat avec les administrations nationales et les équipes internationales d’assistance technique ;

Animer le processus de préparation des réunions du Cadre de Dialogue et de Concertation et du Comité de Pilotage de la MAMRI au travers de séances de travail bilatérales et de réunions plénières avec les directeurs thématiques, le Chef de la Mission et le Coordonnateur Technique de la MAMRI ; assurer le contrôle qualitédu contenu et de la forme des dossiers à soumettre aux instances de coordination et de décision de la MAMRI ; centraliser le suivi de la mise en œuvre des décisions prises ; Prendre directement en charge la production des ordres du jour et des relevés de conclusions des séances de travail techniques inter-thématiques au sein de l’Equipe et contribuer, aux côtés du PMO / Gestionnaire de projet et dans le cadre des instructions données par le Chef de Mission,à préparer et à rendre comptedes réunions hebdomadaires de l’Equipe et des réunions bimensuelles de l’Equipe avec le Coordonnateur Technique de la MAMRI ; Etablir et mettre en œuvre un programme de maintien à haut niveau des capacités de l’Equipe Technique Permanente, notamment au travers d’ateliers de formation et de capitalisation et de voyages d’étude à l’étranger : rédaction des cahiers de charges, organisation des actions et évaluation de leur impact sur les compétences et les performances de l’Equipe ; Assurer l’intérim du Chef de la MAMRI en son absence.

Conditions d’exercice du poste :

travail en bureau, avec denombreuses réunions externes ;

déplacements à l’étranger possibles ;

horaires de travail irréguliers, en fonction des échéances clé et des urgences ;

rythme de travail soutenu, avec des pics d’activité liés à la production des livrables et à la préparation des Comités de Pilotage.

Profil recherché

Expérience professionnelle

Le candidat devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 15 ans démontrant :

sa capacité à animer sur le plan technique et en mode projet une équipe de cadres de haut niveau et à garantir la cohérence et la qualité techniquesd’ensemble de l’action et des productions ;

sa capacité à communiquer, négocier et agir dans un système complexe d’acteurs politiques, administratifs et techniques, au plan national comme international ;

sa connaissanceglobale des enjeux, stratégies et leviers en matière de mobilisation et de sécurisation des recettes internes (Guinée et Afrique subsaharienne).

Qualifications

diplôme universitaire en finances publiques ou en administration publique ou en management de projet;

connaissance experte des techniques et outils de management de projet ;

connaissance affirmée des administrations financières et du système de gestion des finances publiques en Guinée et en Afrique subsaharienne ;

grande capacité d’analyse, de synthèse et de formalisation ;

excellente maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint) ;

excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit ; la maîtrise de l’anglais(lu et parlé notamment) serait un atout.

esprit organisé, méthodique et rigoureux ;

grande capacité d’écoute et relationnelle ;

sens des responsabilités et autonomie ;

dynamisme, réactivité etdisponibilité ;

très fort esprit d’équipe.

Informations complémentaires

Les candidats doivent adresser leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation (2 pages maximum) par courriel à l’adresse suivante :[email protected].

Merci de préciser en objet du courrier électronique : Candidature – Rapporteur de l’Equipe Technique Permanente de la MAMRI.

Date limite de candidature : jeudi 16 juillet 2020 à 17h00 GMT.