Dans un décret rendu public dans la soirée de ce jeudi 18 juin 2020 sur les antennes des médias d’Etat, le président Alpha Condé a instruit son ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Bourema Condé, de prendre les dispositions réglementaires et organisationnelles pour procéder à la mise en place des Conseils de quartier et des Conseils de district, conformément à l’article 100 du Code électoral.

Le décret précise par ailleurs que le Premier ministre, Chef du gouvernement, est chargé de veiller à l’exécution de la présente instruction.

Balla Yombouno