Décès du styliste guinéen Alpha’O Fashion

La nouvelle brutale de la disparition de l’artiste est tombée comme un coup de foudre. Le célèbre styliste guinéen, Alpha Bah connu sous le nom d’artiste Alpha’O Fashion, est décédé dans la soirée de ce lundi 22 juin 2020 de suite de maladie à l’hôpital Ignace Deen.

L’artiste était hospitalisé depuis plusieurs jours dans ce grand hôpital de Conakry. La nouvelle de sa maladie avait ému de nombreux Guinéens, dont certains avaient lancé des appels pour venir à son aide. Malheureusement, aucune action n’a pu sauver celui qui fut entre autres l’habilleur des candidates au concours national de beauté Miss Guinée.

Alpha O’ Fashion avait acquis une réputation au-delà des frontières nationales. Ses talents de créateur étaient unanimement reconnus.

La date de son inhumation sera annoncée en commun accord entre sa famille et les autorités en charge de la Culture.

Alpho’O n’est plus. Foudroyante est la nouvelle de la disparition de ce jeune et beau styliste, pétillant d’initiatives artistiques originales, de ce créateur boulimique et généreux. Terrible 2020 qui emporte autant de talents! RIP. Patriote des ciseaux. JMJ pic.twitter.com/d3MsoEHl9G

— Justin MOREL Junior (@justinmoreljr) June 22, 2020