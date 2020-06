Kankan manifeste pour le retour de l’électricité dans les foyers

Nous l’avions annoncé dans un précédent article : les citoyens de la commune urbaine de Kankan sont descendus dans les rues de la ville pour exprimer leur mécontentement face à la desserte calamiteuse du courant électrique dans les foyers. Ce lundi matin, 22 juin 2020, les manifestants, pour la plupart des jeunes venus des quartiers Timbo, Banankoroda et Morioulen ont régné en maître des lieux pour exiger la desserte normale de l’électricité dans la capitale de la Haute-Guinée.

Pendant plus de deux heures, jeunes manifestants et agents des forces de l’ordre se sont livrés à une véritable démonstration de force à coup des jets de pierres contre des gaz lacrymogènes, rapporte le correspondant du Djely dans la région.

Il était peu avant 8h30 quand la première vague de jeunes s’est retrouvée au rond-point de Komorala-Loisirs avec les pancartes en mains sur lesquelles on pouvait lire “EDG zéro” ou encore “La jeunesse réclame le courant”. Quelques minutes après, les manifestants ont érigé les barrages au niveau des entrées et des sorties de centre urbain sur la nationale Kankan-Siguiri. Mbia Kaba, leader de la jeunesse et l’une des têtes de lice du mouvement, revient sur l’origine du problème. “C’est une initiative des jeunes de Kankan. La mairie est informée mais elle ne nous a pas au pris au sérieux, c’est pourquoi ce matin, on a décidé de se faire entendre pacifiquement. Entre-temps, les policiers viennent nous gazés. On n’a plus peur. On a trop souffert pour le président Alpha Condé mais même le courant (électrique) simplement, c’est impossible d’avoir. On a marre du président Condé, qu’il dégage” laisse-t-il explosé sa colère.

Et de continuer : “Mêmes nos responsables sont complices de cette affaire. Le grand imam et le Sotikemo disent ne plus être concernés. Maintenant, on va se battre sans leur appui“.

Mamadi Kourouma, un autre manifestant, annonce la poursuite des protestations. “Demain, nous ferons plus que ça“, promet-il. Il assure que “l’électricité d’EDG ne peut même pas charger un simple téléphone. Demain nous continuerons jusqu’à la satisfaction notre revendication“.

Sur les lieux, le directeur communal de la jeunesse, Sidiki Kaba à bout de souffle, admettant que les manifestants ont raison, a annoncé que des travaux sont en cours pour une fourniture normale du courant électrique. “Les jeunes ont raison de sortir, mais nous nous sommes rendus sur les lieux, les travaux sont en cours et bientôt nous sortirons de ce problème“, a-t-il assuré.

Au niveau de la société Electricité de Guinée (EDG), c’est silence radio pour le moment. Au moment où nous signions cette dépêche, aux alentours de 14heures, d’autres barricades non des moindres sont encore érigées dans certains quartiers de la ville comme Kabada1.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com