Mory Sangaré, Mamy Diaby, Taliby Sylla… nommés à la présidence de la République par Alpha Condé

Dans un décret rendu public ce lundi 22 juin 2020 sur les antennes des médias d’Etat, le président Alpha Condé a procédé à la nomination de plusieurs cadres à la présidence de la République. Le chef de l’Etat a également limogé un de ses conseillers.

Quelques jours après le remaniement très léger du gouvernement, le président Condé a trouvé des points de chute à plusieurs membres de l’ancienne équipe gouvernementale. Il s’agit entre autres de Mory Sangaré, ex-ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Moustapha Mamy Diaby, ancien patron des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Cheick Taliby Sylla qui avait été limogé en mai à cause des fréquents délestages électriques…

Ministre chef de cabinet de la présidence de la République : Mory Sangaré, précédemment ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation ;

Ministre conseiller à la présidence de la République, chargé de la coopération en remplacement de Dr Moustapha Koutoubou Sano, monsieur Cheick Taliby Sylla, précédemment ministre de l’énergie ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé des Missions, Monsieur Moustapha Mamy Diaby, précédemment ministre des Postes, des télécommunications et de l’Economie numérique ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé du suivi du Plan de riposte contre la COVID-19, Monsieur Khader Yacine Barry, précédemment ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé de Missions, Monsieur Moussa Condé ;

Ministre conseiller à la présidence de la République chargé des Questions macroéconomiques, Monsieur Gnanga Komata Gomou, précédemment premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée.

Balla Yombouno