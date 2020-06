BANTAMA SOW PLEURE ALPHA’O: « C’était un homme proche de moi »

Les activités de Sanoussy Bantama Sow de ces dernières semaines sont fortement teintées de tristesse et d’émotion. En charge du secteur de la Culture, il a dû pleurer et rendre hommage à Kerfalla Kanté, Kadé Diawara, Mory Kanté et dernièrement Ansoumane Camara Petit Condé. Et voilà qu’il n’a même pas encore séché ses larmes que c’est le jeune styliste Alpha’O dont la mort a été annoncée dans la soirée de ce lundi 22 juin 2020. Décès survenu des suites de maladie à l’hôpital Ignace Deen à l’âge de 37 ans. Et pour le ministre, cette autre disparition est d’autant plus affligeante que ses liens avec le défunt étaient étroits. Il l’a dit à l’occasion de la cérémonie de levée du corps à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, avant l’inhumation prévue dans l’après-midi au cimetière de Hamdallaye, dans la commune de Ratoma.

Alpha’O n’était pas inconnu du ministre Bantama Sow. La tristesse que lui laisse la disparition n’en est que plus grande. « Alpha’O faisait mes habits, il m’habillait, donc c’est un homme proche de moi que nous venons de perdre. C’est un jeune que j’ai connu avec beaucoup d’initiatives, avec beaucoup d’énergie », confie-t-il tout ému. Dans la foulée, il adresse ses condoléances à l’ensemble des stylistes du pays et à la famille biologique du défunt.

Si Alpha’O s’en va physiquement, le ministre de la Culture reste néanmoins persuadé que son esprit continuera à habiter sa génération et le ministère de la Culture. Parce qu’à en croire le ministre, de son vivant, Alpha’O avait tout fait pour marquer son passage sur terre de manière indélébile. « Chaque fois qu’organisait les grands événements de mode, Alpha’O était toujours à l’avant-garde de ces grandes organisations….à chaque fois qu’on le voyait, il était avec un projet, il avait des initiatives avec beaucoup d’énergie », insiste le ministre.

Et de quelle aide a-t-il pu bénéficier de la part du ministère de la Culture sur son lit d’hôpital ? Le ministre répond : « Quand on a appris qu’il était à l’hôpital ce que le ministère a fait, on n’en parle pas ». Bantama Sow regrette tout de même un regret: « Ce qui est dommage, c’est que généralement chez nous, quand nos hommes tombent malades, avant de venir à l’hôpital, ils vont d’abord à l’indigénat et c’est quand ce dernier se fatigue, ils viennent à l’hôpital ; tandis que c’est le contraire qui doit se passer ». Mais au bout des bouts, le ministre ramène tout cela à la « volonté de Dieu »

Balla Yombouno