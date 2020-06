LAURENT GBAGBO/BLE GOUDE : Fatou Bensouda en fait-elle une affaire personnelle ?

Menu est le fil qui sépare le duo Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé de la liberté totale. Mais ce mince fil reste encore solidement tenu par la cheffe de l’accusation, en la personne de la procureure Fatou Bansouda. La Gambienne qui se refuse à digérer sa défaite dans ce dossier des plus retentissants, est ainsi depuis hier devant la chambre d’appel de la Cour pénale internationale pour contester l’acquittement, en janvier 2019, de l’ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Elle espère convaincre les juges des vices de procédure qui, selon elle, auraient entaché la décision d’acquittement en question. Mais il est à craindre que de sa part, il ne s’agisse en réalité d’une ultime tentative de sauver la face dans ce dossier qui aura achevé de mettre à nu la légèreté de ses méthodes.

Bien sûr, il ne faut guère préjuger de l’issue de cette nouvelle action de Fatou Bensouda. De même qu’il convient d’admettre que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont nullement des saints. Prétendre que les deux n’ont aucune responsabilité dans la crise postélectorale de 2010-2011 relèverait davantage du déni. Mais le tout est de pouvoir le démontrer et l’étayer par des preuves irréfutables. Un défi que la Gambienne n’aura pas réussi à relever durant les trois ans de procès des deux prévenus ivoiriens. Pourtant, elle aura eu au moins six ans pour mener les enquêtes qui ont permis de mobiliser les 4600 pièces à conviction et les 96 témoins qui devaient aider à établir la culpabilité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, au-delà de tout doute raisonnable. Mais à l’arrivée, les juges avaient trouvé que son dossier est d’une « extrême faiblesse ». Ils avaient même dénoncé de la part de la procureure des manœuvres de falsification du récit sur la crise ivoirienne en vue d’adapter celui-ci à son objectif. Ça sentait déjà l’obsession.

De fait, tout se passe comme si Fatou Bensouda dont le bureau a déjà essuyé une cuisante déconvenue avec la libération du Congolais Jean-Pierre Bemba, après plus de dix ans de détention, veut coûte que coûte s’éviter une autre défaite. Il est vrai qu’un abandon définitif des charges contre Gbagbo et Blé Goudé ruinerait sa crédibilité. Faut-il pour autant s’accrocher désespérément à un dossier dont il est prouvé qu’il est vide ? La procureure ne devrait-elle pas tout simplement faire montre d’humilité en admettant sa défaite ? Ne serait-ce pas là plus élégant de sa part ? Déjà qu’elle est accusée d’avoir servi de bras armé au camp fidèle à Alassane Ouattara, ne risque-t-elle pas par son acharnement entêté à vouloir garder Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé derrière les barreaux, d’apporter de l’eau au moulin de ses détracteurs ? En effet, ceux-ci pourraient trouver que son appel contre l’acquittement des deux célèbres prévenus n’est dicté que par le besoin d’empêcher ces derniers de fouler le sol ivoirien avant la présidentielle d’octobre prochain. Une perception des choses qui ne serait pas alors aussi saugrenue que cela. Il est vrai qu’avec un dauphin dont la santé ne rassure guère, un Henri Konan Bédié qui n’entend pas prendre la retraite et Guillaume Soro qui n’a pas encore dit son dernier mot, la dernière chose que souhaiterait Alassane Ouattara serait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé viennent rajouter du piment à ce contexte déjà hautement explosif.

Boubacar Sanso BARRY