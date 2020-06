Le bâtiment abritant l’INIDH frappé par la tornade

Suite à la tornade qui s’est abattue sur Conakry dans la nuit du jeudi 18 juin 2020, un tronc d’arbre est tombé sur le bâtiment qui abrite l’Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH) au quartier Cameroun, dans la commune de Dixinn, entraînant la perturbation des activités. Mais les activités reprennent timidement sur place.

Vu de l’extérieur, tout semble mieux aller puisque le tronc d’arbre a été dégagé et les parties de la toiture endommagée sont restaurées. Mais à l’intérieur, le plafond laisse joncher les fils électriques à certaines parties du bâtiment. Plus de quatre jours après les faits, malgré le SOS lancé par les responsables de l’INIDH dont le budget, décrié depuis des années, ne prévoit pas de telles calamités, il n’y a encore réponse favorable à l’appel, a-t-on appris sur place.

La catastrophe a entraîné la démolition d’une partie du bâtiment qui abrite notamment les bureaux des deux vice-présidents chargés de l’administration et des relations avec les institutions républicaines, causant une inondation dans les locaux de l’institution. Conséquence entre autres, il n’y a plus d’électricité dans le bâtiment. Et les commissaires présents sont obligés de se partager l’autre partie du bâtiment, dans une extrême chaleur. “Depuis le vendredi jusqu’au dimanche soir, on était obligés de rester avec les ouvriers pour dégager les arbres et refaire le toit”, nous a expliqué hors micro un haut responsable de l’INIDH.

Le président de l’institution, Pr Alia Diaby, dit n’avoir reçu aucun appel de la part d’un membre d’une autre institution. “Ce qui dénote que les droits de l’homme soient laissés pour compte“, a-t-il estimé. “Ce que les gens regardent dans ce genre de choses, ce ne sont pas les dépenses. C’est une institution publique. Donc ce qui aurait été irresponsable, c’est de rester comme ça et attendre que les gens réagissent“, a-t-il souligné. Il assure toutefois que les travaux sont à 80% d’exécution.

Hawa Bah