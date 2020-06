Ces derniers temps, le régime du président Ibrahima Boubacar Keita est en proie à une contestation sans précédent. Le chef de file de cette contestation n’est autre que l’imam Mahmoud Dicko. Aujourd’hui, son influence dans le débat politique au Mali inquiète les autorités maliennes et leurs alliés, ouest-africains et français en tête. Pour tenter de contrer sa montée en puissance, les détracteurs de Mahmoud Dicko n’hésitent pas à se servir de sa position sociale d’imam. Pour eux, il ne faut pas mélanger la religion et la politique. Ce que l’intéressé botte en touche.

Invité ce lundi 22 juin 2020 dans l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio guinéenne Espace FM, l’imam Dicko a estimé que l’on ne doit pas dissocier la religion de la politique. Extrait…

“Contrairement à ce que les gens disent, que le religieux n’a rien à avoir avec la politique, je pense que c’est une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension (du rôle des religieux). Nous gérons le même peuple, nous sommes les acteurs du même peuple. Si on ne se comprend pas, on ne se parle pas, on ne se complète pas, ça n’ira pas. Si les choses ne vont pas bien, l’espoir qui a été porté en nous n’est pas complet. C’est avec la même conviction et la même force que je l’ai aidé (à être au pouvoir) que je mène ce combat aujourd’hui. Parce que l’essentiel, c’est le bonheur de la population (malienne). Ce n’est pas la personne d’IBK ou la mienne, c’est (pour) notre peuple. C’est ce que j’ai dit à la (délégation) de la CEDEAO. Je regrette que (cette organisation) soit un syndicat des chefs d’États qui se défendent mutuellement. La CEDEAO doit être au service des peuples… Si c’était pour appliquer la charia, je n’allais jamais soutenir IBK, car il n’a jamais eu un projet de société islamique. C’est un laïc. Je le connais bien dans ce sens. C’est parce que je suis convaincu que la démocratie donne les mêmes droits aux citoyens aussi bien que la religion si ça s’applique bien (que je l’avais soutenu). La démocratie et la religion, c’est la même chose en dehors des pratiques rituelles. Tout croyant est un bon citoyen. Je ne confonds pas les choses, mais je sais comment les choses se complètent. Je suis Malien, c’est la façon dont les Maliens me qualifient qui m’importe. Je veux vraiment que les Africains se désillusionnent. Il ne faut pas se leurrer : ce ne sont pas les marchands d’armes et ceux qui ont, par la force des armes, imposé leur suprématie qui vont être les promoteurs de la paix. Quand je dis de parler avec les enfants de notre pays, de notre espace, c’est de ne pas les laisser à la merci des vendeurs d’illusions dont j’ai pitié : ils pensent que la religion est une imposition. Non, la religion est un choix. Mais il faudrait qu’on parle à nos enfants parce que nous avons des dirigeants qui ont déçu la jeunesse. Cette jeunesse qui ne sait pas par où il faut commencer ou aller, elle est prête à aller n’importe où. Il faut aujourd’hui que les dirigeants et les politiciens puissent dégager des pistes de solutions qui vont donner l’espoir à notre jeunesse pour ne pas la laisser être des proies faciles pour les terroristes. Je ne suis pas venu pour dire aux gens de couper la main ou les pieds des gens (on veut me qualifier comme ça puisque c’est ce qu’ils veulent que je sois) ou pour prôner la violence parce qu’ils pensent qu’on est imam pour ça. Pour eux, les politiques, il faut simplement les accompagner (pendant les élections). Dès qu’ils accèdent au pouvoir, ils disent à tout le monde : vous, vous êtes prêtres, vous êtes mon seigneur, vous êtes imam, taisez-vous et puis laissez-nous faire ; ce n’est pas votre affaire. Ce qui est à César reste à César. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, rien n’est à César, tout est à Dieu. On a mis ces hommes là-bas, ils ne peuvent pas se transformer au nom de la démocratie pour être des dictateurs.“