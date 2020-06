Confrontés aux difficultés de paiement des trois mois d’arriérés de salaire, suite à l’arrêt des cours causé par la crise sanitaire du nouveau coronavirus pour éviter la propagation de la maladie, les enseignants du secteur privé espèrent obtenir gain à travers l’implication du Syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée (SYNEPGUI). Ainsi, le SYNEPGUI envisage d’aller en grève dès la reprise des cours programmée pour le 29 juin prochain.

Joint au téléphone par Ledjely.com, Mambi Doumbouya, membre du bureau exécutif national et secrétaire général de l’antenne du SYNEPGUI à Ratoma, explique les raisons qui motivent cette décision qui risque de conduire son organisation à aller en grève. « Notre objectif est de paralyser toutes les écoles privées où nos membres enseignent si toutefois les fondateurs ne trouvent pas une solution à notre problème. Les fondateurs des écoles privées ne sont pas animés d’une bonne foi, ils refusent de nous payer les trois précédents mois sous prétexte que c’est la prestation (le nombre d’heures enseignées, ndlr) qui est payée alors que c’est plutôt le programme de l’année scolaire qui est payé et non la prestation », assure-il.

D’un ton ferme, il rajoute : « Donc, demain, mercredi, nous avons une rencontre avec les fondateurs des écoles privées de Guinée et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) où nous sommes affiliés. Si nous ne trouvons pas d’entente, nous serons dans l’obligation de déclencher une grève sur l’ensemble du territoire national ».

Reste à savoir quelle décision sera prise à l’issue de la rencontre prévue ce 24 juin 2020 au siège de la CNTG.

Nous y reviendrons.

Ibrahima Kindi BARRY