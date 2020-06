ASSEMBLÉE NATIONALE : l’ambassadeur de la Chine en Guinée chez Amadou Damaro Camara

Après l’ambassadeur de l’Algérie en Guinée la semaine dernière, c’est au tour de l’ambassadeur de la Chine en Guinée d’être reçu en audience par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Audience au cours de laquelle, les échanges ont porté sur les liens de coopération entre les deux pays.

Au sortir de l’audience, l’ambassadeur de la Chine en Guinée, Huang Wei, a déclaré : « Je viens pour transmettre une lettre de félicitations adressée par le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine à son homologue guinéen ». Et d’ajouter : « On a évoqué les bonnes relations entre les institutions législatives de nos deux pays et également les excellentes relations entre nos deux pays ».

S’exprimant au nom du président de l’Assemblée nationale, Zalikatou Diallo, première vice-présidente de l’institution, a souligné que « cette audience était surtout placée sous le signe du raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre le parlement guinéen et le parlement chinois et aussi entre les deux gouvernements qui sont hissés entre la Guinée et la Chine à un niveau stratégique des retombées mutuellement profitables aux deux pays ».

Plus loin, elle a ajouté que le président de l’Assemblée nationale guinéenne a reçu une lettre de félicitations de son homologue chinois suite à son élection et « le voeux de vouloir se tisser des liens encore beaucoup plus fraternels qui viennent éteiller les liens séculaires qui lient la Guinée à la République populaire de Chine à l’orée des indépendances ».

Balla Yombouno