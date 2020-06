MATOTO : le domicile de Kory Kondiano attaqué, plusieurs blessés et des véhicules endommagés

Comme nous le disions dans un précédent article, des manifestants se sont réunis ce mercredi matin, 24 juin 2020, devant la résidence de l’ancien président de l’Assemblée nationale Claude Kory Kondiano à Khabitaya dans la commune de Matoto pour réclamer l’électricité dans le quartier.

Cible principale des protestataires, la résidence du désormais Haut représentant du Chef a fait l’objet d’une attaque de la part des manifestants. Selon nos informations, plusieurs personnes ont été blessées et des véhicules endommagés. Les affrontements ont opposé des jeunes minus de pierres aux forces de l’ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des militaires auraient tiré à balles réelles lors des échauffourées.

A la question de savoir pourquoi les manifestants se sont attaqués au domicile de Claude Kory Kondiano, un jeune du quartier joint au téléphone par Ledjely.com répond : « On était là en train de manifester notre mécontentement quand des gens sont venus disperser la foule en tirant à balles réelles dans tous les sens. Et dans ces tirs certains de nos amis ont été atteints par balles et d’autres par gaz lacrymogènes. Ils ont réagi de façon violente sur la foule de manifestants. C’est ce qui a mis les jeunes en colère qui ont répliqué par des jets de pierres dans la cour de Claude Kory Kondiano, faisant des dégâts. En plus, des militaires sont rentrés dans les concessions pour sortir de force les jeunes manifestants pour les embarquer ».

Pour le moment, le calme au revenu aux alentours de la résidence après plusieurs heures de tension. Mais les voitures de service de l’ex-patron de l’Assemblée nationale ont été endommagés.

Balla Yombouno