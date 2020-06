Les autorités guinéennes ont décidé d’annuler les redevances dues par les radios et les télévisions privées d’un montant total de près de deux milliards de nos francs. L’annonce a été faite ce jeudi 25 juin 2020 par le ministre de l’Economie et des Finances, au cours de la présentation du plan détaillé de la riposte au COVID-19 lors d’une conférence de presse qu’il a conjointement animé avec le ministre du Budget.

« On a pris des mesures concernant les stations de radio et de télévision privées. C’est l’annulation de paiement des redevances dues par les radios et les télévisions privées pour l’exercice 2020. Cette annulation s’est chiffrée à 1 milliard 905 millions de francs guinéens. Mais s’il se trouve que des stations de radio et de télévision ont déjà payé les redevances, elles bénéficieront d’un avoir pour l’exercice 2021 par rapport à l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) », a annoncé Mamadi Camara.

Balla Yombouno