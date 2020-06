La nouvelle ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Djenab Dramé a été officiellement installée dans ses fonctions ce vendredi 26 juin 2020. La passation de services entre elle et son prédécesseur Lansana Komara a eu lieu dans les locaux dudit département en présence de plusieurs ministres du gouvernement.

Dans son discours, la nouvelle patronne a déclaré : « Mon souci premier est de mériter la confiance du chef de l’Etat, le professeur Alpha Condé, et de travailler à la réussite de l’équipe gouvernementale dirigée par monsieur le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Dans ce ministère, je viens avec humilité d’apprendre, et disponibilité d’écouter chacun et tous, pour m’imprégner de tous les dossiers, connaître les préoccupations et identifier les priorités. Mon souci est de travailler dans un esprit d’équipe et de cohésion, dans le respect et la confiance mutuelle… Car, j’ai la ferme conviction que l’acquisition de compétences professionnelles par notre jeunesse qui en a tant besoin, est le meilleur moyen de création de richesses nationales ».

Balla Yombouno