REPRISE DES COURS : certaines écoles privées de la capitale n’ont pas fait cours

Contrairement à la décision prise par les autorités nationales en charge de l’éducation, les cours n’ont pas été effectifs ce lundi 29 juin 2020 dans certaines écoles privées de la capitale Conakry. Toutes les écoles sillonnées par Ledjely.com sur la Transversale 3, entre Petit Simbaya et Cosa dans la commune de Ratoma, n’ont pas fait des cours, exceptées celles disposant d’une seule classe d’examen.

Mais là également, le dispositif sanitaire mis en place reste à désirer et aucun mécanisme de prise en charge n’est édictée, à en croire les responsables de ces établissements qui se disent laissés-pour-compte. “On n’a rien reçu de l’Etat. On s’est débrouillé pour avoir un dispositif de lavage de mains. Mais pour le thermoflash, on a dû l’emprunter au responsable de la clinique d’à côté”, nous a confié Hadja Aminata Sanoh, co-fondatrice du groupe scolaire “Matin d’Afrique”.

Du côté de la Providence, les élèves de la 10e année ont dû rebrousser chemin. “On a un effectif de 54 élèves en 6e année que nous avons partagé en deux classes pour respecter la distanciation sociale”, a expliqué Aboubacar Camara, le directeur de l’école.

Cependant, aucun mécanisme de prise en charge sanitaire n’est mis en place en cas de maladie. “Tous les élèves qui étudient ici vivent dans le quartier. Donc s’il y a un problème chez l’un d’entre eux, on le raccompagne chez lui”, a-t-il ajouté l’air déboussolé.

Hawa Bah