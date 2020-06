Après plus de trois mois d’arrêt à cause de la crise sanitaire du COVID-19, les écoles et les universités guinéennes ont rouvert officiellement pour les élèves des classes d’examen et les étudiants en fin de cycle. Mais à N’zérékoré, les enseignants du groupe scolaire privé “Divine Grâce”, situé dans la commune urbaine, ont refusé ce matin de rejoindre les salles de classe.

Pour cause, ils exigent le paiement intégral du salaire du mois de juin, a fait savoir Georges Sagnoh, le porte parole des enseignants de cet établissement. Du côté des responsables de cette école privée, on privilégie les négociations. “On leur a demandé de reprendre les cours mais ils posent comme condition le paiement du salaire du mois de juin. Des négociations sont là, la fondation a prévu de payer 1/3 du salaire pour ceux qui ont des contrats et 1/4 pour les vacataires”, a indiqué au Djely le proviseur, Bertin Béconsan.

En ce qui concerne les mesures pour la protection du personnel et des élèves contre les risques de contamination au COVID-19, une équipe avec un thermoflash est installée à l’entrée principale de l’école. Au niveau des salles de classes, des kits de lavage des mains sont également installés.

Niouma Lazare Kamano, N’zérékoré pour Ledjely.com