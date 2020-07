EDG : l’agence de Kaloum inaugure son nouveau siège

L’agence de Kaloum de la société Électricité de Guinée (EDG) a désormais un nouveau siège. L’entreprise publique a posé ses affaires ce mercredi 1er juillet 2020 à la Cité chemins de fer, non loin des locaux de la direction générale. Ce nouveau siège amorce une série de réformes au sein de la guinéenne de l’électricité.

Dans son intervention, Bangaly Matty, directeur général d’EDG, a expliqué que cette démarche s’inscrit dans une vaste réforme visant à moderniser la gestion de l’entreprise. “Cette gestion est basée sur quatre piliers : la réduction de la subvention de laquelle la compagnie dépend beaucoup, la sécurisation des recettes que nous collectons auprès de nos clients, le renforcement des capacités concernant le personnel et les outils de travail ; et enfin le renforcement de nos relations avec les parties prenantes notamment l’Etat et les institutions financières”, a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a ajouté que l’inauguration de cette agence constitue une première étape dans la réalisation des deux premiers piliers. “Vous avez l’habitude de voir quelque vingtaine de personnes dans nos agences. Dorénavant, on a que cinq agents, qui sont tous polyvalents. Ils sont capables de faire la réception de tout clients et de toute sorte de besoins : les paiements, les branchements et les débranchements”, a-t-il annoncé, précisant que les agences ne seront plus basées sur un nombre de clients par zone géographique, mais plutôt la situation géographique du transformateur sur lequel le client est branché.

Par ailleurs, a annoncé le directeur général d’EDG, cette cérémonie coïncide à la signature d’un partenariat avec la société de téléphonie mobile Orange en vue de permettre à leur clientèle de pouvoir payer leurs factures à distance, via leurs téléphones. Et d’ajouter : “Aujourd’hui encore, nous annonçons la relance du centre d’appel qui devient un numéro important, le seul numéro que tous les clients doivent appeler en cas de problème”.

Bah Ousmane, le président du Conseil d’administration d’EDG, a pour sa part indiqué que cette inauguration ne constitue qu’une première étape dans l’accompagnement de la réalisation des piliers énumérés par le directeur général, Bangaly Matty. “Il y en aura d’autres qui s’ouvriront progressivement en fonction du planning décidé en commun accord avec la direction et le conseil d’administration”, a-t-il annoncé.

Hawa Bah