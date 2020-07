Ces derniers jours, des cas de COVID-19 ont été enregistrés dans les préfectures de Kankan et Kouroussa, en Haute-Guinée, créant la psychose dans toute la région. Les populations craignent que la pandémie ne prenne des proportions inquiétantes dans leur localité. Au cours d’un entretien avec le correspondant du Djely basé dans la région, le directeur régional par intérim de la Santé a confirmé l’existence de quelques cas du nouveau coronavirus avant d’inviter citoyens, médias et leaders religieux à respecter les mesures sanitaires barrières et à sensibiliser sur les dangers de la maladie.

Parlant des nouveaux cas confirmés, le patron de la riposte à l’épidémie dans la région de Kankan a indiqué qu’ils ont tous été importés de Conakry. “Il y a par exemple un cas importé à Kouroussa et qui en a contaminé une autre personne directement car le cas positif est un médecin qui a aussi contaminé la personne qui était plus proche de lui. Aujourd’hui, ils sont au centre de prise en charge de Kindia et leur état de santé n’est pas assez critique”, a expliqué Mohamed Sako Sylla.

Et la situation des contacts, lui a-t-on demandé. “Ils sont au total 107. Nos équipes préfectorales leur rendent visite pour s’assurer de leur état de santé mais. Et pour l’heure, il n’y a aucun problème à signaler”, a-t-il répondu.

Selon le directeur régional par intérim de la Santé de Kankan, l’inexistence des tests sur place s’explique par le fait que la région n’a pas enregistré assez de cas positifs. Il rassure tout de même que “dès que le pays aura assez de réactifs, la région aura les leurs”.

Pour finir, notre interlocuteur a invité les citoyens à continuer de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires édictées par les autorités nationales en charge de la santé pour éradiquer le nouveau coronavirus en Guinée.

Michel Yaradouno, Kankan Ledjely.com