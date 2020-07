Un lycée d’excellence bientôt ouvert à Kassa

A partir du mois de septembre prochain, la sous-préfecture de Kassa aura son tout premier lycée d’excellence. L’œuvre est du gouvernorat de la ville de Conakry qui a décidé que désormais les élèves de cette localité située aux larges de la capitale guinéenne pourront poursuivre leurs études secondaires et y passer le baccalauréat unique pour accéder à l’enseignement supérieur.

Le chantier avance à grands pas, les ouvriers de l’entreprise de construction chargée d’exécuter les travaux sont à pied d’oeuvre pour respecter le délai contractuel de dix mois mois ( novembre 2019 – août 2020). La toiture du nouveau bâtiment est faite et les portes sont déjà fixées. Bâti sur une superficie de 2000 mètres carrés, cet établissement est composé de neuf salles de classe (trois salles pour chacune des classes de 11e, 12e et Terminale), une direction composée de 4 bureaux, une bibliothèque, une salle informatique, un magasin et des latrines.

Interrogé Kaliva Soropogui, ingénieur de l’entreprise EGIP TP qui exécute les travaux, rassure “qu’à partir de septembre 2020, ce lycée sera opérationnel. Car le niveau d’exécution des travaux en gros est de 70% mais le bâtiment principal nous sommes à 85%. Comme c’est un lycée d’excellence, ce ne sont pas des nombres pléthoriques qui sont prévus. La plupart des salles sont prévues pour un nombre maximal de 33 élèves”.

Pour les parents des élèves, la construction de ce lycée dans la sous-préfecture de Kassa est un ouf de soulagement, car elle permet aux enfants de cette localité de rester sur place poursuivre leurs études. Ils remercient le gouverneur Mathurin Bangoura pour cette initiative. “Depuis le temps de la première République on n’avait pas eu un lycée. Donc, c’est grâce au dynamique du gouverneur (Mathurin Bangoura) que nous avons maintenant un lycée. Avant, nos admis au BEPC (Brevet d’études du premier cycle, ndlr) partaient à Conakry mais pas pour longtemps. Parce que si vous n’avez pas un tuteur à Conakry, vous ne pouvez pas y rester. Vous trouverez que cet élève qui a abandonné les études deux ou trois mois après, était meilleur au BEPC, mais il abandonne parce qu’il n’a pas de soutien. Maintenant que nous avons un lycée, vraiment on est contents. Nous remercions le gouverneur de la ville de Conakry pour ce geste“, a déclaré Mohamed Lamine Sylla, parent d’élève et directeur de l’école primaire de Kassa.

Quant au processus d’admission dans ce lycée d’excellence, M. Sylla annonce qu’un test sera soumis à tous les candidats “et ceux qui auront 14 de moyenne pourront l’intégrer. Ce lycée d’excellence n’est pas fait seulement pour les élèves de Kassa. Ceux des autres villes qui ont le niveau requis peuvent venir“, a-t-il précisé.

Le gouverneur de la ville de Conakry, est revenu sur les raisons qui ont motivé cette initiative. “La construction de l’école d’excellence, cette fois-ci, c’est à l’image de l’île de Gorée où il y a le lycée des filles au Sénégal. Nous nous sommes dit qu’il était opportun de le faire chez nous. Parce que quand vous voyez ce qui se passe à l’île de Gorée et vous voyez la distance qui sépare cette île à Dakar, vous voyez la distance qui sépare les îles de Loos à Conakry, nous nous sommes dit qu’il était bon puisque nous n’avons pas un lycée d’excellence. Il était donc mieux pour nous de construire ce lycée d’excellence pour pouvoir recevoir les meilleurs élèves parce que le cadre s’y prête, c’est dans une île. Si les enfants sont bien logés, les écoles sont bien équipées, ils vont étudier et ils ne traverseront que les weekends, c’est ce qui nous a poussé à faire ce lycée d’excellence“, a expliqué le général Mathurin Bangoura.

Balla Yombouno, de retour de Kassa