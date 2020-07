Les 53 projets présélectionnés, au compte du concours “Social Entrepreneurship Competition”, initié par l’équipe du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN) en collaboration avec la Société financière internationale (SFI), la Banque mondiale, le Projet de développement agricole intégré de Guinée (PDAIG) et l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE), ont été présentés ce samedi 4 juillet à Conakry.

Lancé le 25 mai dernier, ce programme, dans son premier volet, dénommé “Social Entrepreneurship Competition”, met les projets présélectionnés en compétition, dans les secteurs de l’agrobusiness, la santé, l’éducation, la technologie, la culture et le tourisme, la logistique et le transport. Quant à son second volet, dénommé “Social Entrepreneurship Bootcamp”, il permettra aux lauréats de bénéficier des formations avec des experts. A la fin, les 12 projets gagnants (deux dans chaque secteur) recevront une subvention allant jusqu’à 10 000 dollars américains, y compris la formation.

Prenant la parole pour la circonstance, le directeur général de l’AGUIPE et président du comité d’organisation du SADEN, a déclaré que ce programme vise à protéger les PME contre les impacts de l’épidémie du COVID-19) et à permettre à des entreprises de poursuivre leurs activités. “Parce que, a expliqué Sekouba Mara, de nombreuses entreprises ont vu leurs activités totalement arrêtées”. Il vise également à créer et à maintenir des emplois en cette période de crise due au coronavirus, mais aussi à stimuler l’innovation et la créativité des jeunes et à faire participer les entreprises au maintien de la stabilité de l’économie guinéenne, a-t-il précisé.

Alexandra Célestin, représentante pays de la SFI, a ajouté que ce programme est organisé pour “non seulement promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat au sein de la jeunesse guinéenne, mais également pour impulser une réflexion autour des solutions adaptées aux problématiques liées à la pandémie de COVID-19.”

Rappelant qu’en Guinée les investissements de la SFI “couvrent les domaines minier, financier et d’infrastructures d’accueil pour un portefeuille de près d’un milliard de dollars, dont 328 millions d’investissements direct“, elle a renouvelé l’engagement de son institution “à promouvoir le développement du secteur privé.“

Au nom du Projet de développement agricole intégré de Guinée (PDAIG), Mohamed Sacko, est revenu sur les raisons de la participation de son institution. “Pour notre participation à cette événement, il s’agit d’un appui qui va un peu au-delà de notre feuille de route. En réalité, le projet PDAIG est censé être mis en œuvre sur des localités bien précises et sur des filières assez particulières. Mais vue la situation économique que le monde traverse à travers la pandémie (du COVID-19), il a été question d’aller au-delà de ce qui est préalablement établi afin de soulager les couches vulnérables qui constituent des bénéficiaires potentiels de nos objectifs“, a-t-il déclaré.

La liste des 53 projets présélectionnés dans le cadre du “Social Entrepreneurship Competition”est disponible sur toutes les plateformes du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), comme ici sur Facebook.

Balla Yombouno