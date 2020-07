Depuis bientôt vingt ans, les Guinéens expriment de façon active leur rêve de démocratie, de justice, de liberté et de bien-être social à travers les manifestations politiques, la résistance citoyenne, les critiques intellectuelles, la mobilisation et le plaidoyer à l’international etc. Un combat dans lequel chacun de ses dignes fils fait ce qu’il peut selon ses moyens et sa position. Bien que tous les objectifs ne soient pas atteints parcequ’un processus démocratique est interminable, mais il y a incontestablement des résultats tangibles qui donnent des raisons d’espérer pour le futur.

Pour ne citer que quelques-uns, nous pouvons rappeler que c’est ce combat qui a permis la libéralisation des ondes d’où le droit d’existence de la presse privée, et a empêché la junte militaire de confisquer le pouvoir pendant la dernière transition d’où l’alternance et l’inclusivité qui ont favorisé l’accession d’un opposant au pouvoir pour la première fois dans l’histoire politique de notre pays. Alors c’est ce même combat qui doit empêcher Alpha Condé de nous imposer une nouvelle dictature au risque de remettre en cause l’ensemble de ces acquis obtenus au prix du sang de nos martyrs. C’est la seule garantie qui permettra à notre pays de poursuivre le chemin de son vaste chantier démocratique et son développement au profit des populations.

C’est pourquoi, il est important de faire remarquer que l’une des particularités encourageantes du combat actuel que mène le FNDC est le fait que malgré toute la lâcheté et la brutalité de l’Etat assassin, cela n’a jamais démotivé la résistance citoyenne. En plus, malgré la misère et le chômage massif entretenus délibérément par le système pour créer une dépendance chez les jeunes afin d’en faire une proie à la manipulation politico ethnique, la conviction et la détermination des valeureux Guinéens n’ont pas été entamées.

Ces deux dernières décennies, notre peuple a consenti d’énormes sacrifices dans la douleur et l’atrocité pour préserver son honneur et sa dignité. Et cela de la résistance contre l’agression rebelle a celle contre la dictature interne de ses dirigeants criminels et corrompus. Certes il y a encore des insuffisances en termes de capitalisation de ces efforts collectifs d’où le problème de qualité du LEADERSHIP, mais il est évident que les Guinéens ont du mérite.

Enfin, un demi-siècle de combat est considérable pour la vie d’un homme mais peu pour celle de tout un peuple. Donc au lieu de rester dans la critique passionnelle, l’indifférence naïve et l’équilibrisme hypocrite, regardons objectivement d’où nous venons et faisons ce que nous pouvons, autant que possible, pour faire bouger les lignes dans la bonne direction.

POUR LE BIEN DE NOTRE PAYS, SOYONS TOUJOURS DU COTÉ DE LA VÉRITÉ ET DE LA JUSTICE !

Aliou BAH

President de l’organe provisoire du MoDeL