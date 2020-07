A Kankan, les jeunes n’entendent pas lâcher prise

Après la plus grande démonstration de force qu’ils ont organisée ce mardi 7 juillet dans les rues de la ville, les jeunes de Kankan réunis au sein du mouvement pour l’électrification de la Haute-Guinée promettent de nouvelles actions de protestation dès le lundi prochain s’ils n’obtiennent pas gain de cause de la part des autorités guinéennes. C’est du moins ce qu’a confié son président Ousmane Kaba, alias “Mbéa” au cours d’un entretien avec notre correspondant basé dans la région.

Interrogé par Ledjely.com, le président du mouvement se fier de la jeunesse de Nabaya. “Je salue la mobilisation inédite des jeunes de Kankan. C’est l’une des rares manifestations dans le pays où il n’y a pas eu de casse, ni de blessés. La jeunesse de Kankan a montré sa maturité au peuple de Guinée”, a-t-il estimé.

Selon Ousmane Kaba, le mouvement poursuivra ses revendications. “Aujourd’hui, on ne peut plus reculer et nous n’allons plus admettre les promesses mensongères. Désormais on veut le concret, si d’ici le lundi, nous n’avons rien de tangible, nous allons investir les rues et avec une nouvelle stratégie, c’est à dire, nous sortirons du lundi au mercredi et les jeunes des autres préfectures aussi suivront le pas“, a promis le leader de la contestation.

Et d’ajouter : “La seule chose que nous attendons du président de la République, c’est un barrage hydroélectrique. Et cela ne se négocie pas sur des promesses. On nous a beaucoup roulé dans la farine mais ça c’est fini”, a-t-il assuré.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com