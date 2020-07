N’ZEREKORE : voici le nouveau pacte de non-agression entre les communautés de la Forêt

Comme nous vous l’annoncions précédemment, les communautés de la région forestière, à travers notamment les préfets et les sages, étaient en conclave depuis hier en vue de trouver les voies et moyens permettant d’enrayer les affrontements cycliques qui les y opposent. Le dernier cas malheureux étant les tragiques événements des 22 et 23 mars 2020, en marge du double scrutin référendaire et législatif. Au terme des travaux, les uns et les autres ont conclu un nouveau pacte de non-agression. Et pour marquer la symbolique, un bélier et un coq ont été immolés au moment de parapher ce nouvel accord censé garantir une paix durable à la région.

De manière plus précise, le pacte a pour objectif de prévenir des conflits entre les communautés Konia et Kpèlè à N’zérékoré. Les participants qui ont accouché de ce nouveau document, ayant par ailleurs conscience que les précédents ont toujours été violés, ont vivement appelé au respect scrupuleux des termes de ce nouvel accord. En tout cas, à l’occasion de la cérémonie de ce mardi, les représentantes des femmes de la région à la rencontre se sont couchées par terre pour implorer le pardon des notables.

Pour sa part, le gouverneur de N’zérékoré a indiqué le pacte ainsi scellé est « l’expression d’une prise de conscience collective par rapport aux douloureux événements que la région a connus ». Mohamed Gharé demande en outre à tous de veiller au respect et à l’application des dispositions du pacte.

Ci-dessous l’intégralité du pacte en question

De N’zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com