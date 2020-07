GUINÉE : le secteur de l’Industrie et des PME touché de plein fouet par la crise du COVID-19

Ce mardi 7 juillet 2020, au cours d’une conférence de presse, sur le plan de riposte de son département, le ministre de l’Industrie et des PME est revenu sur l’impact de la crise du coronavirus sur son secteur.

Selon Tibou Camara, le secteur de l’Industrie et des PME est exposé à des risques majeurs. “Les difficultés d’approvisionnement en matières premières ou produits semi-finis, les surcoûts liés à l’augmentation des coûts de transport du fait des mesures sanitaires, les fortes tensions sur le crédit et les liquidités entraînant des problèmes de solvabilité des entreprises, les difficultés d’accès aux crédits, les perturbations sur les marchés entraînant des baisses de chiffres d’affaires conduisant à des distorsions sur les trésoreries, la stagnation des investissements, l’arrêt de certaines chaînes de production, les multiples licenciements économiques qui aggravent le taux de chômage” sont entre autres les conséquences de la pandémie enregistrées dans le secteur.

Face à ces difficultés, selon le ministre, le gouvernement a procédé à la mise en place d’un plan de riposte comme “l’abondement du Fonds d’appui aux groupements d’intérêt économique (GIE) et aux entreprises à hauteur de 300 milliards de francs guinéens avec pour objectif dans une phase pilote, d’assister 50 unités industrielles et 300 petites et moyennes entreprises, la mise en place d’un Fonds de Garantie, notamment en faveur des micros, petites et moyennes entreprises, pour une dotation initiale de 500 milliards de francs, la mise en place d’un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions de francs, la négociation avec les partenaires techniques et financiers d’une ligne de crédit appropriée aux besoins du secteur industriel et des PME, à hauteur de 10 millions de dollars américains”, a énuméré Tibou Camara.

Balla Yombouno