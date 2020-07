Un adolescent arrêté pour viol sur une fillette de six ans

L’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) a procédé, ce mardi 7 juillet 2020, à la présentation d’un adolescent âgé de 14 ans accusé d’avoir violé une fillette de 6 ans. L’acte s’est produit dans la commune de Matoto, dans la banlieue de Conakry.

“Cet acte a été commis par un mineur âgé de 14 ans et élève en 4e année. Interpellé sur les faits, il nous a déclaré qu’il a été appelé par son grand comme d’habitude pour venir nettoyer la voiture et la maison de celui-ci. Et lorsqu’il est venu, il y avait une fillette de 6 ans qu’il a invitée à l’aider à nettoyer les couloirs. C’est dans ces travaux que l’adolescent a profité pour venir se saisir de la fillette, l’entraîner dans les toilettes, enlever sa culotte et passer à l’acte”, a expliqué Lamine Diaby, commissaire de police en service à l’OPROGEM, ajoutant que l’accusé a reconnu les faits. “Son dossier ira au tribunal pour enfant”, a-t-il annoncé.

Interrogé, l’accusé – en attente de son déferrement devant un tribunal pour enfants – a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en assurant que leur relation sexuelle était consentie. “J’ai été chez eux pour nettoyer la maison et la voiture de mon grand. A ce moment, la fille était assise au salon en train de regarder la télévision. Je lui ai dit de venir m’aider. Quand on a fini (de travailler), j’ai demandé à la fille de coucher ensemble et elle a accepté. On a couché mais quand elle a entendu sa sœur venir, elle s’est levée et sortie en courant”, a raconté l’accusé.

Balla Yombouno