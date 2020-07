AFFAIRE FONIKE MENGUE: les avocats du FNDC “exigent” une ouverture rapide du procès

Les deux ordonnances qu’ils ont reçues ce matin du doyen des juges d’instruction, les avocats du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) en parlent comme d’une “grande évolution” dans le dossier relatif à Oumar Sylla, alias Foniké Mengué. En vertu de ces deux ordonnances en effet, l’activiste en détention depuis des mois est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dixinn pour des faits de “production et diffusion de fausses nouvelles d’une part, et de violence et menace de mort, de l’autre“, souligne Me Salifou Béavogui. Mais ce ne sont pas les chefs d’accusation qui, ici, intéressent l’avocat du FNDC. Pour lui, le plus important à ce stade, c’est qu’avec ces deux ordonnances de renvoi, le “juge d’instruction a totalement fini son travail“.

En d’autres termes, plus rien ne s’oppose désormais à l’organisation du procès d’Oumar Sylla. “Nous exigeons l’ouverture rapide de son procès“,, plaide en conséquence l’avocat. D’autant que, note-t-il, “Cela fait pratiquement quatre mois que notre client est privé de liberté pour des faits qu’il n’a jamais reconnus“. D’ailleurs, il promet que le procès qu’il voudrait voir s’ouvrir dès la semaine prochaine permettra de démontrer le caractère infondé des accusations portées à l’encontre de l’activiste du Front national pour la défense de la constitution (FNDC).

Ledjely.com