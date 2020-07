ISAV DE FARANAH : le directeur général satisfait de la reprise des cours

Depuis le 29 juin dernier, les universités et les instituts guinéens ont rouvert les portes, après trois mois de fermeture à cause du COVID-19, pour permettre aux étudiants en fin de cycle de terminer l’année académique 2019-2020. Comme dans les autres établissements d’enseignement supérieur du pays, l’Institut supérieur agronomique et vétérinaire (ISAV) de Faranah vit cette reprise dans le strict respect des mesures barrières, édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un entretien accordé au correspondant régional du Djely en Haute-Guinée, le directeur général de l’ISAV s’est dit heureux de la reprise des cours. “De l’annonce jusqu’au jour de la réouverture des classes, la direction de l’ISAV et les enseignants chercheurs, en tenant compte des directives des trois départements (éducation, enseignement supérieur et enseignement technique, ndlr) étaient d’arrache-pied pour permettre une reprise réussie des cours. On a longuement travaillé sur l’emploi du temps et les groupes pédagogiques. Ceux qui étaient des grands groupes furent réduits en petits groupes en respectant les mesures de distanciation”, a expliqué le Pr Sara Baïlo Diallo.

Dans la cour et dans les salles de classe, le respect des mesures est une réalité. Pour arriver à ce résultat, un gros boulot a été effectué, a souligné le directeur général. “On a ardemment travaillé avec les autorités locales à tous les niveaux. Chacun a joué sa partition pour arriver à ce niveau : la mairie, la préfecture et des partenaires nous ont donné des kits de lavage des mains. C’est pourquoi tout visiteur de l’institut est soumis au strict contrôle sanitaire”, a-t-il fait remarquer. En cas de symptômes du COVID-19 chez un étudiant, il sera pris en charge par l’équipe régionale d’alerte aux épidémies qui est en étroite collaboration avec les responsables de l’ISAV. “Même si nous constatons des petits problèmes chez quelqu’un, quelque soit son statut, nous prendrons les dispositions qui s’y imposent”, a-t-il rassuré.

Revenant sur l’appui reçu de la part du gouvernement, le Pr Sara Baïlo Diallo a expliqué : “Le ministère (de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) nous a aidé, avec plus de 30 000 masques reçus pour 4 022 étudiants et plusieurs kits de lavage. Ce qui nous a permis de distribuer assez de masques aux étudiants et d’installer des kits de lavage des mains devant chaque point d’entré et devant chaque salle”.

Pour finir, le directeur général de l’ISAV a assuré que les programmes académiques vont bel et bien s’achever et que tous étudiants auront le temps nécessaire pour les présentations de leurs résultats de stage. Les étudiants qui reprendront les cours en septembre prochain trouveront également les masques et tous les autres moyens de prévention du nouveau coronavirus sur place.

Michel Yaradouno, depuis Faranah pour Ledjely.com