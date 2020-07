COVID-19 : plus de 32 000 tests effectués en Guinée (ministre de la Santé)

Au cours d’une conférence de presse qu’il a conjointement animée ce lundi 13 juillet 2020 avec Dr Sakoba Keita, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Remy Lamah a fait le point sur la situation du nouveau coronavirus en Guinée depuis son apparition dans le pays en mars dernier.

Selon le colonel Remy Lamah, dès après la notification du premier cas, le gouvernement a activé le présent plan national de riposte. Quatre mois après, dit-il, l’heure est au bilan.

Dans sa communication, le ministre a indiqué que la surveillance épidémiologique mise en place a permis « d’effectuer 32 683 tests à la date du 11 juillet 2020, de détecter 6 141 cas positifs, de traiter 4 862 personnes déclarées guéries à ce jour soit 79% des cas positifs, de recenser 37 décès hospitaliers soit 0,06% des cas positifs, d’établir et de tester 20 061 cas contacts dont 2 399 testés positifs, de sortir 17 662 contacts du suivi, soit 88% des cas contacts. »

Quant à la prise en charge, il a annoncé que le dispositif de surveillance mis en place a permis de diagnostiquer, d’isoler et de traiter les malades. « La prise en charge quotidienne et constante des malades s’effectue sur le plan médical et nutritionnel« , a fait remarquer le colonel Remy Lamah.

Avec le dispositif logistique mis en place, « nous sommes passés de 2 à 9 centres de traitement dont 6 à Conakry, à savoir : Donka, Gbessia, Kénien, camp Alpha Yaya Diallo, Nongo et le centre traitement de la maison centrale, et 3 à l’intérieur du pays en l’occurrence Fria, Boké et Kindia. Cette extension a permis de passer d’une capacité d’hospitalisation cumulée de 600 à 1 200 lits. Notre capacité journalière de tests est passée de 250 à 1000 tests jour ». Sur le plan financier, le coût global du plan national de riposte s’est chiffré à 125 milliards de francs guinéens.

Balla Yombouno