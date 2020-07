Le représentant pays de l’UNICEF en Guinée visite Kissoudougou et Bardou

Le représentant résidant de l’UNICEF en Guinée poursuit sa visite de terrain dans la zone du bureau Est, en Haute-Guinée. Après sa rencontre du samedi avec les autorités régionales de Kankan et Faranah, Pierre Ngom et sa suite étaient les hôtes des populations de Kissidougou et de Bardou ce dimanche 12 juillet 2020. Il était question pour cette mission mixte autorités locales et UNICEF de toucher du doigt les actions menées sur le terrain et les défis à relever dans le cadre de la prévention contre le coronavirus dans ces localités, rapporte le correspondant régional du Djely en Haute-Guinée.

Il était 10 heures et quelques minutes quand l’équipe de mission est arrivée dans la ville de Kissidougou où le comité préfectoral de riposte contre le COVID-19 attendait la délégation. Après les cérémonies protocolaires, le point focal communication du comité préfectoral a indiqué : « Votre accompagnement a permis d’organiser 13 réunions de plaidoyers avec 250 personnes touchées, de former 109 mobilisateurs sociaux dans les communes rurales et celle urbaine, d’organiser 833 causeries éducatives pour 153 184 citoyens largement sensibilisés sur le COVID-19. Nous avons également distribué 12 750 masques locaux lors de nos sensibilisations. Et la fabrication de ces masques a permis à certaines familles de générer assez d’argent, 600 affiches ont été aussi distribuées pendant nos activités et les activités de communication se poursuivent à la radio rurale », a listé M. Mansaré.

« Cependant, a-t-il ajouté, notre préfecture a des doléances car la pandémie est encore à nos portes et nous sollicitons que votre institution appuie le financement des autres axes de notre plan préfectoral de riposte, la prise en charge des agents postés au niveau des trois points d’entrés… »

Après avoir écouté cette intervention, le responsable onusien a exprimé sa satisfaction devant ces résultats colossaux et invité les autorités locales et les citoyens à poursuivre les activités de sensibilisations afin de vaincre le COVID-19. Une visite d’un atelier bénéficiaire d’appui à la fabrication des masques fut la dernière étape du travail à la commune urbaine. Pour l’occasion, les autorités préfectorales et l’équipe de l’UNICEF étaient ravis du travail abattu par l’équipe de Mariam Diallo, installée près de la place des martyrs de Kissidoudougou.

De là, la mission s’est dirigée dans la commune rurale de Bardou, située à 55 kilomètres de la commune urbaine, avec une population de 55 167 habitants à vocation essentiellement agro-pastorale. Ici, beaucoup d’activités ont été faites dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, comme la distribution de 900 masques, les sensibilisations. « Toutefois, beaucoup restent à faire pour le développement de la sous-préfecture », rappelle la maire Alphonse Kamano. « Nous souhaitons l’extension de notre centre de santé, la construction d’un forage, l’électrification du centre car nos femmes accouchent grâce aux torches, la formation des agents de santé, la dotation du centre en kits sanitaires… », a-t-il sollicité.

Comme dans les autres localités visitées, le représentant résidant de l’UNICEF en Guinée a multiplié les sensibilisations des populations face au coronavirus et a annoncé le début dans un bref délai d’autres projets devant être réalisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Pierre Ngom a affirmé avoir pris bonne note des différentes doléances faites. « Les actions seront menées pour résoudre à l’immédiat certains », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le respect des mesures barrières est largement suivi dans ces localités visitées. Partout, on constate le port du masque bavettes. Les kits de lavage des mains et la distanciation sociale sont également de mise.

Michel Yaradouno, Kissidougou pour Ledjely.com