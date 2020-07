C’est peut-être un vrai tournant que la justice guinéenne vient d’entamer. Dans une circulaire adressée “aux Premiers présidents et Procureurs généraux des Cours d’appel de Conakry et Kankan, à tous Présidents des Tribunaux de premières instances, à tous Procureurs de la République, à tous Juges d’instruction, à tous Juges de Paix”, le nouveau ministre de la Justice et Garde des Sceaux évoque des “manquements graves qui provoquent aujourd’hui le dysfonctionnement” au sein des juridictions guinéennes. Me Mory Doumbouya estime que “ces dysfonctionnements entraînent des graves violations des Droits humains, voire de déni de justice, de la part de certains Magistrats”. Il rappelle à cet effet “la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement les dispositions des articles 238 et suivants du Code de procédure pénale, et 714 du Code pénal”.