COTE D’IVOIRE : sale temps pour Alassane Ouattara

Quel brusque changement pour Alassane Ouattara! Début mars 2020, dans le sillage de son annonce de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du pays, le président ivoirien est célébré partout à travers le monde. Tout le monde salue son choix jugé plutôt courageux. Il est tout de suite à la Une de tous les médias, des plus grands aux plus anonymes. Emballé, le président français, lui-même, ne résiste pas à la tentation de mettre en exergue de la part son homologue ivoirien qu’il décrit comme un « homme d’Etat », une « décision historique ». Bref, en ce début mars, alors que la Covid-19 inonde le monde de ses milliers de cadavres, Alassane Ouattara, lui, a la tête dans les étoiles. Sauf que depuis, il est tombé de son piédestal et se trouve même en ce moment dans le creux de la vague. Affligé et désemparé par la disparition surprise du seul dauphin dont il s’était choisi, le voilà qui est confronté à des défections qui ne sont pas pour améliorer son sort. Le dernier cas étant la démission de son vice-président, Daniel Kablan Duncan, annoncée ce lundi, alors même qu’Amadou Gon Coulibaly, son défunt ancien premier qu’il avait choisi pour porter les couleurs de son parti aux prochaines élections présidentielles, n’a pas encore été mis en terre.

Un coup dur de plus

Pour le moment, aucune information précise n’est disponible au sujet des raisons qui pourraient avoir poussé Daniel Kablan Duncan, 77 ans, et jusqu’ici discret vice-président de la Côte d’Ivoire à rendre le tablier. Mais il ressort du contenu du communiqué que le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, a lu pour rendre public ce départ, qu’entre Alassane Ouattara et son ancien collaborateur, ce n’était plus le parfait amour depuis de longs mois. Et on imagine que la brouille devait porter sur une divergence de taille, pour que DKD en vienne à quitter la maison RHDP qu’il avait rejoint en prenant le risque de se faire renvoyer du PDCI, sa formation politique originelle. Par ailleurs, le désormais ancien vice-président devait en avoir gros sur le cœur pour imposer à Alassane Ouattara cette mauvaise nouvelle justement en ce moment précis. En effet, si le départ de Daniel Kablan Duncan peut être perçu comme un coup dur pour le chef de l’Etat ivoirien, le moment choisi pour l’annoncer est quant à lui un facteur qui décuple l’effet manifestement recherché.

ADO, de plus en plus seul

Avec Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo qui, de loin, guettent la moindre faille dans le dispositif de l’actuel président, et maintenant les départs de Marcel Amon-Tanoh, Albert Mabri Toikeusse et Daniel Kablan Duncan, cela commence à faire trop d’adversaires à gérer pour Alassane Ouattara. Et surtout, il apparaît de plus en plus comme un homme esseulé, abandonné par les siens et finalement un président fragile et vulnérable. Lui qui, il y a à peine trois mois, semblait tenir entre ses mains le futur proche de la Côte d’Ivoire, se retrouve si subitement devant une impasse totale. D’autant qu’après l’inhumation, ce mardi 14 juillet d’Amadou Gon Coulibaly sur qui reposaient tous ses espoirs, Alassane Ouattara devra très vite trancher la question du candidat du RHDP à la présidentielle d’octobre prochain. Une équation plus complexe aujourd’hui qu’elle ne l’était hier encore.

Boubacar Sanso BARRY