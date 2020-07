Dans la journée de ce mardi 14 juillet 2020, la tombe de feu Ahmed Sekou Touré, premier président de la Guinée a fait l’objet de profanation par une personne inconnue au Mausolée de Camayenne, dans la commune de Dixinn. L’information a été donnée sur Facebook par Oyé Beavogui, le secrétaire général par intérim du parti historique et unique qui régna sur le pays pendant 26 ans, le PDG-RDA.

Dans la vidéo, il explique comment il a appris la nouvelle. « Nous avons tout à l’heure été appelés par des gens, qu’il y a eu une profanation du Mausolée de Camayenne, précisément la tombe du feu président Ahmed Sékou Touré. Il y a un personne inconnue qui est venue profaner la tombe en mettant le feu sur tout ce qui était autour de la tombe (le drapeau tricolore, des pagnes sur lesquels sont écrits des versets coraniques), y compris le coran qui était sur la tombe du président. Et quand il a fini, il s’est couché sur la tombe du président Sekou Touré. On ne sait pas pourquoi, il avait trois bouteilles contenant des liquides qu’il versait sur la tombe. On ne sait pas si c’est un rituel… », s’est interrogé M. Beavogui.

Et d’ajouter : « Nous tenons à signaler au peuple de Guinée, à l’opinion nationale et internationale pour dire que nous sommes désolés de cette profanation, mais nous pensons que les auteurs seront recherchés et leurs complices seront retrouvés. Nous sommes vraiment choqués de cet acte qui est anti-républicain, qui est même démoniaque… »

Aux dernières nouvelles, dit-il, une personne a déjà été interpellée en lien avec cette affaire sordide.

Balla Yombouno