Les délégués régionaux du parti au pouvoir étaient en convention ce mercredi pour se pencher sur le choix du candidat du RPG/Arc-en-ciel à la prochaine élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre 2020. Sans surprise, le choix des congressistes a porté sur le président Alpha Condé qui termine son deuxième quinquennat à la fin de cette année. Dans la cour où se tenait ce congrès, c’est l’unanimité totale qui s’est dégagée autour du choix de la candidature de l’ancien opposant historique, rapporte le correspondant du Djely basé dans la région de la savane guinéenne.

« Notre choix résulte d’un certain nombre de constats. Il a des chantiers à achever comme les programmes ANIES et ANAFIC. On a assez de cadres au sein du parti. Mais Alpha reste le meilleur choix ; et le 18 octobre, il sera réélu pour le bonheur de tous. C’est en tout 147 sections qui se sont prononcées« , a indiqué Mamby Camara, coordinateur régional du parti en Haute-Guinée.

« Le travail abattu est grand et notre champion doit continuer ses œuvres. C’est l’expression d’une démocratie au sein du parti. Le choix a été libre et transparent. Personne n’a été contraint de voter pour le professeur Alpha Condé. Nous avons vu son sentiment de patriotisme« , a assuré Ibrahima Kalil Chérif, secrétaire général de la jeunesse du RPG/Arc-en-ciel à Kankan.

Selon Ismaël Dioubaté, ministre du Budget, « en presque 10 ans de gestion, l’image du pays a changé. Donc, c’est la démonstration de ce choix. Et le 18 octobre, il deviendra le 1er président de la quatrième République« .

Au niveau des femmes du parti au pouvoir, le consensus s’est également dégagé. « C’est notre choix et le 18 octobre, il va être réélu sans problème« , a prédit Mariame Kouyaté.

Au lendemain de cette décision, Ledjely.com a recueilli les sentiments de certains militants du RPG/Arc-en-ciel qui n’approuvent pas le choix porté sur Alpha Condé. Pour Issa Keita, « le parti pouvait donner la chance à une autre personne sinon il risque d’être comme le PDG-RDA et le PUP (les deux anciens partis au pouvoir entre 1958 et 2008, ndlr) qui se sont écroulés juste après la disparition de leurs leaders, Ahmed Sekou Touré et Lansana Conté« .

Une crainte partagée par Lamine Cissé qui estime que c’est une occasion ratée pour le parti présidentiel. « Un autre pouvait être présenté. Le nouveau choix du président Alpha Condé dénote qu’au sein du parti la démocratie est un lointain souvenir« , a-t-il estimé.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com