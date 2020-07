CONVENTION RÉGIONALE DU RPG A N’ZÉRÉKORÉ : au-delà du plébiscite affiché !

Le parti au pouvoir a tenu ce mercredi 15 juillet à N’Zérékoré sa convention régionale pour choisir le candidat du RPG/Arc-en-ciel à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre 2020. Sans surprise, les congressistes de la Guinée forestière ont choisi Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010, pour porter les couleurs du parti.

Cependant, au-delà du plébiscite officiellement affiché dans le choix porté sur Alpha Condé, certains responsables fédéraux et chefs sections du RPG/Arc-en-ciel de la région forestière ont mis l’occasion à profit pour dénoncer certains aspects du bilan des dix ans de gestion du président Alpha Condé. « Si nous sommes avec Alpha Condé pour l’aider à la base, on ne doit pas se voiler la face : les gens vivent dans les difficultés« , a lâché Ibrahima Kaba, de la fédération RPG/Arc-en-ciel de la sous-préfecture de Diécké à Yomou. Et de renchérir : « les élections passées (le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020 tenu dans un contexte de chaos, ndlr), on les a tenue dans des conditions très difficiles. Il ne faudrait pas que celles du 18 octobre prochain soient pareilles. Les gens ne peuvent voter pour le parti s’ils n’ont rien à manger », a-t-il alerté avant d’appeler le président Alpha Condé à subventionner la Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéa (SOGUIPAH).

Le porte-parole de la fédération préfectorale du RPG/Arc-en-ciel de N’Zérékoré s’est mis dans le même sciage. Selon Alphonse Tomas Guemou, les militants des premières heures du parti présidentiel sont aujourd’hui oubliés par le président Alpha Condé qui n’a plus leur temps. « Cela, au profil des nouveaux militants« , a-t-il déploré. Alphonse Tomas Guemou a martelé que cet état de fait « renforce les rangs de l’opposition et la prépare à la victoire contre la mouvance« .

En réponse, la députée Marie Khannet Beavogui, présente à cette convention régionale du parti au pouvoir, a rassuré aux militants d’être à leur écoute. « Nous avons écouté avec intérêt vos différents discours où vous avez ressorti les maux dont souffre notre région. Notre combat, c’est de rapporter ce que vous avez comme difficultés. Mais aussi être à vos côtés pour vous apporter la bonne nouvelle« , a-t-elle indiqué.

Niouma Lazare Kamano, N’Zérékoré pour Ledjely.com