GUINEE: Un ancien de la présidence et du RPG demande pourquoi Dr Mohamed Diané ne remplacerait pas Alpha Conde en 2020

Depuis ce matin, et suite à l’attribution d’une note à Dr Diané par la jeunesse de sa ville natale, je vois plusieurs publications des cadres et communicants du RPG, témoigner les qualités humaines, professionnelles et de leadership de ce très discret proche collaborateur et soi-disant homme de confiance de Monsieur Alpha Condé. Cependant, ces beaux témoignages qui inondent les réseaux sociaux et les medias me font poser un certain nombre de questions: si Dr Diané était aussi bon, pourquoi ne remplacerait-il pas Alpha Condé comme candidat du RPG? Alpha Condé ne mérite-t-il pas une retraite paisible? Dr Diané est-il un sous-homme pour ne pas briguer la magistrature suprême?

Je suis arrivé à la conclusion que soit ces témoignages sont faux, soit Alpha Condé estime qu’il est un homme supérieur au RPG, irremplaçable, et qui méprise tous les autres. Dans tous les cas, si après 40 ans de vie au sein du parti, Monsieur Alpha Condé pense qu’il n’y a personne pour le remplacer, c’est qu’il pense que le parti n’est composé que d’incompétents, de “malhonnêtes” (on se rappelle l’épisode “les cadres Malinké sont les plus malhonnêtes” de la Guinée) et d’hommes de main sans aucun leadership. Mais malheureusement pour nous et heureusement pour le vieux diaspo, il sait que les militants du RPG qui suivent ses instructions comme un dogme, le suivront dans tout projet qu’il entamera.

Le président de l’Union mandingue de Siguiri a pourtant mis en garde face à cette attitude et ce en séance publique devant les jeunes de Siguiri qui se sont soulevés la semaine dernière pour exiger la concrétisation des fausses promesses dans la région. Le sage a dit à la jeunesse qu’il n’y a aucun mal à aimer et soutenir une personne. Il a toutefois tenu à rappeler qu’il est irréfléchi de soutenir aveuglément une personne qui, de plus, n’a pas peur de te mentir, et de te faire des fausses promesses comme on le ferait à un enfant pour le berner.

Et si c’est pas Dr Diané, le RPG n’a-t-il pas d’autres candidats? N’existerait-il pas une seule personne parmi ces millions de militants, en qui Alpha a confiance? N’y a-t-il pas une seule personne avec un minimum de compétences, de leadership et de personnalité? La réponse à ces questions permet de comprendre pourquoi notre pays a été si mal géré ces dernières années.

Pour avoir travaillé à la Présidence de la République et pour avoir été un militant du RPG, j’ai fini par comprendre que Monsieur Alpha Condé n’a que peu de respect pour le Guinéen en général, mais il n’a aucun respect du tout pour les militants du RPG. Il n’a aucun respect pour la Haute Guinée acquise à sa cause et qu’il se permet de traiter comme des engrais ou des torchons politiques qu’on jette après les avoir utilisés. Monsieur Alpha Condé est convaincu que même s’il insulte ses militants “père et mère”, la Haute Guinée votera pour lui. D’ailleurs, il a expérimenté cette théorie, et s’est convaincu qu’il avait plutôt raison. Au cours d’une rencontre à la Maison des Jeunes de Kankan en 2013, à l’approche des législatives, il n’a pas hésité à dire que “même s’il nomme un chien pour être député de Kankan, les kankanais devraient l’accepter”.

Lors d’un meeting que j’ai organisé pendant un de mes séjours à Kankan, en 2019, j’ai dit aux populations que si elles ne disent pas la vérité à Monsieur Alpha Condé, que leur parti qui est le RPG risque de perdre le pouvoir pour toujours. J’avais fait la même remarque aux jeunes de Siguiri venus me saluer lors d’un de mes courts séjours dans le Manding. J’avais paraphrasé ce proverbe célèbre en disant que si Alpha Condé est irremplaçable dans sa famille Condéla, il n’est pas irremplaçable en Haute Guinée, au RPG et en Guinée.

Je finis cette tribune par deux autres proverbes Mandings. “Tu peux être plus âgé que quelqu’un, mais tu n’es pas supérieur à lui, ou plus digne que lui”. Alpha est certes plus âgé, un père ou un grand-père pour cette jeunesse, mais il n’est pas un homme supérieur, il n’est qu’un homme. “Le Malinké préfère dire la vérité au vendeur du riz et garder son ventre vide, et il préfère dire la vérité au propriétaire de la maison, et dormir dehors”. Voici les valeurs qui nous ont été inculquées, voici les valeurs qui ont permis de résister au PUP pour rester derrière Monsieur Alpha Condé. Ces valeurs mandingues sont séculaires, et supérieures à chacun et à tous, y compris à Monsieur Alpha Condé.

Mamoudou Nagnalen Barry