C’est une accusation qui risque de discréditer davantage le ministre de la Défense nationale dans sa tentative d’apaisement de la colère des jeunes de Kankan qui manifestent contre le manque d’électricité en Haute-Guinée. Après avoir été hué jeudi dernier par des jeunes alors qu’il était parti rendre visite au Sotikemo, Dr Mohamed Diané est accusé d’avoir tenté de corrompre les leaders de la contestation.

Selon le correspondant du Djely dans la région de la savane guinéenne, le deuxième responsable de la communication du Mouvement des jeunes pour l’électrification de la Haute-Guinée a révélé ce dimanche 19 juillet dans une interview accordée à une radio de Kankan que le ministre de la Défense aurait proposé la somme de 60 millions de francs guinéens aux jeunes qui ont récemment effectué un déplacement sur le site de Kogbèdou, où un barrage hydroélectrique doit être construit.

« Quand on a quitté Kogbèdou, la communication du ministre Diané ne nous a pas plu. Car, il a clairement dit que le gouvernement ne peut pas donner le courant électrique à la Haute-Guinée même de 18 heures à 6 heures du matin. Nous avons considéré cela comme une insulte, et nous les principaux leaders, on a quitté le domicile du ministre. Quelques temps après, on nous a appelé pour nous dire que le ministre a donné 60 millions à monsieur le maire pour remettre aux jeunes comme prix de manger. Heureusement que nous sommes assez responsables. On a tous refusé car si c’était pour manger, on aurait dû acheter du manger en ville et envoyer sur le site (lors de la visite). C’était une façon de tuer le mouvement », a révélé Mahmoud Kaba.

Selon lui, une nouvelle rencontre des leaders du mouvement doit se tenir ce dimanche à 16 heures pour décliner le calendrier des prochaines manifestations. « Ce qui est sûr, ce qu’elles vont avoir lieu la semaine qui commence demain. Personne ne pourra nous intimider, nous savons toutes les stratégies qu’ils veulent appliquer (pour affaiblir le mouvement). Mais ça ne marchera pas », a-t-il promis, avant d’inviter les jeunes de la commune urbaine de Kankan à descendre nombreux dans les rues de la ville pour exiger une meilleure desserte du courant électrique dans la région.

Propos transcrits par Michel Yaradouno à Kankan pour Ledjely.com