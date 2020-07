MANIFESTATION DU FNDC : les activités paralysées à la mi-journée sur la route Le prince

Contrairement aux manifestations précédentes, l’appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), ce lundi 20 juillet 2020, se déroule sans aucun incident majeur sur la route Le prince. Mais boutiques et magasins restent fermés et des échauffourées sont signalées par endroits le long de l’axe entre partisans du FNDC et agents des forces anti-émeutes.

Selon Ibrahima Aminata Diallo, président de la Plateforme des jeunes leaders de l’axe pour la démocratie et le développement (PJDD), les activités sont paralysées et des échauffourées sont enregistrées ce lundi à divers endroits dans la haute banlieue de Conakry. « Les échauffourées ont commencé à certains endroits notamment Wanidara et Bomboli. Les forces de l’ordre sont stationnées au niveau des carrefours stratégiques où ils estiment que les manifestants peuvent notamment occuper. De façon générale, il y a de l’accalmie et la fluidité de la circulation pour l’instant, mais à Bomboli il y a des échanges de gaz contre pierres entre les agents et les jeunes. Pour l’instant, on n’a pas connaissance d’arrestations, ni de blessés. Je pense que que les choses peuvent changer dans la journée parce que les gens sont décidés de sortir. C’est la pluie qui empêche un peu« , a-t-il estimé lors d’un entretien téléphonique accordé au Djely à midi.

A noter que les accès aux domiciles privés de certains hauts responsables du FNDC dont son coordonnateur national, Abdourahmane Sanoh, ainsi que le chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, sont bloqués depuis le matin par des éléments des forces de l’ordre.

Hawa Bah