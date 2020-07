Ce mercredi 22 juillet 2020, à Conakry, l’ancien ministre de l’Information et de la Culture sous le régime du général Lansana Conté, Cheick Fantamady Condé, a présenté son livre intitulé : « Guinée 3 avril 1984, une date et ses conséquences », publié par l’édition Harmattan-Guinée. La cérémonie de présentation s’est tenue en présence du ministre de la Culture, du Patrimoine historique et des Sports, Sanoussy Bantama Sow.

Dans cette œuvre, l’auteur parle principalement de la prise du pouvoir en 1984, après la mort du président Ahmed Sékou Touré, par le Comité militaire de redressement national (CMRN) à sa tête Lansana Conté à l’époque colonel de l’armée guinéenne. Ce livre revient également sur les causes du coup d’Etat de Diarra Traoré et autres faits marquants d’alors.

Évoquant le choix de la date de 1984, et non pas d’autres qui ont aussi marqué l’histoire de la Guinée, Cheick Fantamady Condé, dit : « C’est une date qui a connu beaucoup de controverses. Y avait-il eu des amalgames et autres règlements de comptes pour se débarrasser d’individus, dont le nombre et la brillante carrière agaçaient des proches du président ? Comment expliquer surtout la violence d’Etat et la férocité qui s’est abattue sur l’ensemble des membres de l’ethnie du colonel putschiste, à qui était Diarra Traoré…» En somme, ce sont entre autres, les questions qu’il tente de répondre dans son ouvrage.

L’auteur a profité de l’occasion pour présenter un second ouvrage intitulé : « Histoire de Siguiri, de l’implantation coloniale à l’indépendance (1888 à 1958) ».

Cheick Fantamady Condé est diplômé d’histoire de l’Institut polytechnique de Conakry, ancien ministre de l’Information et de la Culture. Il est actuellement secrétaire général de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée.

Ibrahima Kindi BARRY