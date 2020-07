SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAM : les 12 lauréats sont connus !

Après des jours d’auditions des porteurs de projets dans les catégories Agrobusiness, Education, Culture et Tourisme, Transport et Logistiques, Santé et Technologie, les lauréats de cette compétition sont connus. Ce mercredi 22 juillet 2020, au cours d’un point de presse organisé dans ce sens, le jury a donné les résultats des 12 lauréats dans les six catégories. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la compétition Social entrepreneurship program, portée par les membres du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN) en collaboration avec la Société financière internationale (SFI), la Banque mondiale, le Projet de développement agricole intégré de Guinée (PDAIG) et l’Agence guinéenne de la promotion de l’emploi (AGUIPE).

Pour un premier temps, 263 projets ont été reçus par le comité d’organisation dans les six domaines en compétition. Une présélection a été effectuée par une commission constituée à cet effet au cours de laquelle 53 projets ont été sélectionnés pour passer les auditions. A l’issue de cette sélection, un jury composé d’experts a été constitué pour procéder à l’audition finale des différents porteurs de projets, suivant les critères comme la faisabilité technique et le calendrier de réalisation du projet, le caractère innovant du projet, la capacité du porteur de projet ou de l’équipe de projet à réaliser ledit projet, la viabilité financière et durabilité du projet, son impact social, environnemental et économique, la qualité de la présentation du projet…

Aux termes des auditions, le jury après avoir délibéré conformément aux critères de sélection cités plus haut et la moyenne obtenu par projet sur 100% possible, a déclaré définitivement retenu dans le cadre du Social entrepreneurship de cette année, 12 projets innovants, en raison de 2 projets par catégorie et chaque lauréat a bénéficié d’un montant de 50 millions de francs guinéens.

Il s’agit de :

Agrobusiness : EFK et Bora Malé Education : Entreprise Karamo et Mboore E-Learning Culture et tourisme : Wali, la boutique itinérante et Air GNB Transport et logistique : Gdumper et Colismart Santé : Imata et Afriqcare Technologie : Sontefa kit solaire pour tous et Moonsoft biogisteur intelligent



A l’issue de ces résultats, les différents lauréats n’ont pas caché leur satisfaction. Ils promettent que l’appui financier qu’ils viennent de bénéficier sera utilisé pour la réalisation de leurs projets.

« C’est vraiment un sentiment de joie et de reconnaissance envers le projet que j’ai présenté. Je remercie les organisateurs de m’avoir donné l’opportunité de présenter ce projet qui va en droite ligne pour la lutte contre les impacts du COVID-19 sur les planteurs d’ananas de Kindia. Avec ce prix, je compte le mettre dans mon projet qui consiste à racheter des invendues des producteurs d’ananas de la région de Kindia et les transformer pour les mettre sur le marché », a promis Fatoumata Cissoko, la gérante de l’entreprise Fatou et Kadija (EFK).

« Je trouve que c’est encourageant d’être accompagné de cette façon et en plus ça nous donne plus de courage à réaliser les projets qui sont dans le cadre de l’exécution de notre programme… Ce qu’on compte faire après ce prix, c’est de financer et continuer la réalisation du projet Sontefa qui est projet qui va aider tout le monde à avoir de l’électricité par l’énergie solaire », a expliqué Ibrahima Baldé, mandataire de Sontefa énergie.

« Nous pensons qu’il y a une autre récompense. Ce qu’il faut prendre en compte, c’est la récompense d’avoir le courage de participer et deuxièmement la récompense d’avoir le courage de se faire remarquer… Lors des délibérations, nous avons entre nous les membres du jury identifié déjà certains projets qui seront accompagnés d’une certaine manière. Nous allons les contacter pour les accompagner », a de son côté annoncé Guy Laurent Fondjo, co-président du jury.

Balla Yombouno