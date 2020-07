SONFONIA : huit magasins ravagés par un incendie

Huit magasins sont partis en fumée dans un incendie survenu ce mercredi 22 juillet aux alentours de 18 heures à Sonfonia T7, dans la haute banlieue de Conakry. Une fuite de gaz serait à l’origine du sinistre. Il n’y a eu de perte en vie humaine mais d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Des seaux remplis d’eau par une citerne qui était sur les lieux permettaient aux jeunes d’affronter les flammes. Encore sous le choc, la plupart des victimes ont du mal à commenter le drame. N’faly Kaba qui avait comme marchandise des matériels électriques dans son magasin s’est confié au Djely. « C’est l’économie que j’ai mobilisée depuis mon jeune âge qui vient des partir en fumée », a-t-il fait remarquer avec un ton larmoyant.

Sur l’origine du sinistre, M. Kaba a expliqué que l’incendie s’est déclaré lors de l’intervention d’un frigoriste. « C’est le frigo d’une voisine qui était gâté et vue qu’elle avait plusieurs marchandises a l’intérieur et par peur que cela ne se gâtent, elle a fait appelle à un frigoriste pour le réparer. Nous, on était dehors lorsqu’on a entendu un bruit. Du coup le jeune frigoriste est sorti en courant et la fumée a commencé à monter. Il y avait un bébé a l’intérieur mais il a été vite secouru. Donc, par la grâce de Dieu personne n’est mort mais les marchandises des tous les huit magasins ont été consumées par le feu. Les jeunes et les passant ont fait ce qu’ils ont pu pour nous aider à maîtriser le feu. Moi, j’ai perdu plus de vingt millions et quelque en espèces et sans compter la marchandise », a-t-il établi.

En ce qui concerne les sapeurs pompiers, N’faly Kaba nous a dit n’avoir pas pensé à les appeler. « Je ne sais pas pour mes voisins, mais moi ça ne m’a pas traversé l’esprit. Même s’ils sont appelés, il viennent toujours tardivement, ou de fois ne viennent même pas », a-t-il souligné. Au moment où nous avons quitté les lieux, aucun véhicule des sapeurs pompiers n’était arrivé. Seuls deux pickups de la gendarmerie et de la police étaient présents.

Mariama Ciré Diallo