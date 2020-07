Alpha Condé défie et réprime son fief traditionnel avec arrogance

Dans son arrogance habituelle, digne d’un arriviste complexé et d’un dictateur qui se croit tout permis, Alpha Condé s’est adressé aux jeunes leaders du Mouvement pour l’Electrification de la Haute Guinée en ces termes: “manifestez comme vous voulez, vous pouvez manifester jusqu’à trois mois, mais vous ne pourrez rien contre moi, ca ne me fera rien. Les gens qui manifestent à Conakry m’ont fait quoi? Moi je n’ai peur de personne”.

Ces propos, dénotant l’arrogance habituelle du nouveau dictateur de Conakry, tenus lors d’une conversation téléphonique organisée par son ami et ancien ministre K au carré, n’ont donné autre choix à la jeunesse de Kankan que le bras de fer. Les jeunes ont donc décidé de répondre avec des manifestations plus grandioses, hier mardi. Alpha qui est maintenant lâché par toutes les couches de la société guinéenne, compte encore sur les forces de défense et de sécurité, dont il croit avoir les généraux et autres haut gradés dans sa poche. C’est pourquoi, selon plusieurs médias, les bérets rouge ont été mis à contribution hier à Kankan, pour réprimer les manifestants pacifiques et arrêter les jeunes patriotes qui les coordonnent. Au moment où j’écris ces lignes, les pickups remplis de bérets rouges sillonnent les domiciles des principaux leaders des manifestations à Kankan. Mais Alpha doit savoir que ces forces de défense et de sécurité sont aussi des Guinéens et que, de la manière dont son propre fief a fini par en avoir marre, de la même manière les autres couches finiront par être fatiguées de son égoïsme.

Alpha Condé a un mépris total pour la Guinée et particulièrement pour la Haute Guinée qu’il considère comme sa propriété. Ce mépris est d’autant plus profond que la plupart des cadres de cette région, aujourd’hui occupant des postes dits juteux, ont préféré le silence en vue de continuer à s’enrichir au détriment de leurs frères et sœurs abandonnés dans la pauvreté. Ces cadres, qui bâtissent châteaux et usines clef en main dans la région, se retrouvent à tous les niveaux de l’administration, des ministères aux régies financières, en passant par l’armée et la police. Les jeunes activistes dénoncent notamment ces cadres qui ne se reconnaissent de la région qu’au moment des élections et des nominations, mais l’oublient au moment dans la concrétisation des promesses farfelues de Monsieur Condé. Ces cadres et communicants de la Haute Guinée ont simplement préféré leurs intérêts individuels au développement collectif, en refusant de dire la vérité à Alpha. Pire, ces cadres n’hésitent pas à venir soudoyer les leaders de toute tentative de contestation initiée dans la région.

C’est le lieu de saluer le courage, l’honnêteté, le patriotisme et la dignité de cette jeunesse de Kankan, qui montre à la face du monde qu’il existe encore des personnes de valeur, des personnes pouvant dire non à l’argent de corruption, des personnes pouvant résister aux pressions sociales exercées par des notabilités et religieux souvent corrompus, eux-mêmes.

Comme toute dictature, c’est d’arrogance en arrogance, de mépris en mépris, de front en front, qu’on finit par se retrouver dans un autre palais, cette fois-ci plus restreint, avec des serviteurs moins généreux. Tout finit par finir.

Mamoudou Nagnalen Barry