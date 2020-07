Le Syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée (SPPG) a animé ce vendredi 24 juillet 2020 une conférence de presse portant sur les fréquentes interpellations de journalistes récemment enregistrées à Conakry et faire des recommandations à divers niveaux.

C’est suite aux multiples interpellations de journalistes guinéens par la Direction centrale de la police judiciaire après des plaintes formulées par des personnalités du pays qui accusent certains journalistes de les diffamer sur les réseaux sociaux en lieu et place de leurs médias (sites Internet, radios ou télévisions) que le SPPG a convoqué cette conférence afin de faire des recommandations ou prendre des décisions.

Après les récents cas d’interpellations des journalistes Habib Maraouane Camara et Alseny Fadiga qui ont relayé des informations sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook sur la gestion des affaires publiques par certaines directions étatiques, le secrétaire du SPPG Sidy Diallo a souligné : « Nous invitons nos confrères à favoriser désormais les organes de médias pour bénéficier de la protection de la loi L002 qui dépénalise les délits de presse. Si les confrères continuent à publier à travers Facebook, c’est pas bon parce que la DPJ a déjà une unité qui est chargée de cette histoire de cybercriminalité. Donc, ça rentre directement dans le cadre de cybersécurité et si toute fois vous êtes fautifs l’intéressé peut connaître la prison. Pour éviter cela, priorisons nos organes de presse pour ne pas tomber dans cette histoire de cybersécurité. »

En Guinée, certains cadres qui sont à la gestion de l’administration publique voient d’un mauvais œil les journalistes qui font des investigations sur leurs gestions. A ceux-là, Sidy Diallo leur laisse ce message : « Qu’ils sachent que les journalistes ne sont pas leurs ennemis. On ne fait pas ce travail parce qu’on est contre eux. Il ne faut pas que ces directeurs généraux et autres pensent qu’en jetant un coup d’œil sur leurs gestions publiques que la presse est en train de déranger. Non, la presse est en train de faire son travail. Déjà à travers nos investigations menées, le procureur de la République peut boucler un dossier. A travers ces investigations, cela peut faciliter le travail à l’inspecteur d’État. Une fois encore, on n’est pas là contre quiconque. Nous sommes en train de faire notre travail. Si vous entendez un journaliste, c’est le terrain. Et le terrain, ce sont des investigations« .

Sekou Jamal Pendessa, premier secrétaire chargé aux conflits et négociations, renchérit: « Il faut qu’ils comprennent qu’ils sont en train de gérer les affaires publiques. Et nous journalistes, on est appelés à enquêter sur leurs gestions. Il faut qu’ils acceptent ce travail d’enquêteur sur leur gestion ou ils gèrent très bien, pour éviter qu’ils ne soient inquiétés par la plume ou le micro » d’un journaliste.

Récemment, Habib Marouane Camara a été interpellé à Lambanyi sans convocation. C’est pour cela que Sidy Diallo invite la police à faire preuve de professionnalisme lors des interpellations. « Chaque fois qu’un journaliste doit être convoqué, c’est de passer par le syndicat qui, à son tour, d’aller chercher l’intéressé et venir calmement le mettre à leur disposition. Sur les trois interpellations que nous avons enregistrées ces derniers jours, nous déplorons le cas du journaliste Habib Marouane Camara qui a été arrêté sans convocation », a dénoncé Sidy Diallo.

Balla Yombouno