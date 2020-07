SONFONIA/T8 : plus de 100 millions emportés lors d’une attaque armée dans une boutique

Dans la soirée d’hier vendredi 24 juillet 2020, aux environs de 18 heures, une boutique a été attaquée par des hommes lourdement armés à Sonfonia, précisément au niveau du rond-point de la Transversale 8 dans la haute banlieue de Conakry. Il n’y a pas eu des pertes en vie humaine mais une importante somme d’argent a été emportée par les malfrats.

Joint au téléphone ce samedi matin par Ledjely.com, la victime, Abdourahmane Pilimini Diallo, est revenu sur les circonstances dans lesquelles sa boutique a été attaquée par les assaillants armés au nombre de 4 venus sur des motos de marque Apaches non immatriculées.

« J’étais assis dans ma boutique avec mes employés quand les malfrats sont venus m’attaquer. Il y a un d’entre eux qui est venu me demander de lui faire un retrait d’argent et le deuxième est venu s’arrêter devant la porte avant de la fermer après. Et immédiatement, j’ai compris que s’étaient des bandits. Sur le coup, l’un d’entre eux m’a braqué son pistolet. Dès qu’ils ont braqué l’arme sur moi, les deux autres aussi sont rentrés dans la boutique avec des armes PMAK. J’ai même des balles avec moi. Et une fois dans la boutique, ils nous ont ligotés, attaché nos pieds et nos mains. Puis, ils nous ont bâillonné avec de la colle adhésive. Ils ont pris tous les téléphones qui étaient dans la boutique et une forte somme d’argent qui dépasse les 100 millions. Après leur opération, ils ont pris la fuite sur deux motos Apache non immatriculées de couleur noire et rouge« , a raconté la victime qui s’est rendue à la gendarmerie pour faire une déclaration.

Balla Yombouno