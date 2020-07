‘‘UN75’’ : le Système des Nations-Unies en Guinée présente la campagne ‘‘du dialogue mondial’’

Pour célébrer les 75 ans de l‘Organisations des Nations Unies, le Système des Nations Unies en Guinée (SNU) a procédé ce samedi 25 juillet 2020, au lancement de la campagne ‘‘UN75’’. Sur initiative du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guiteres, cette campagne va permettre de récolter les préoccupations de l’ensemble des citoyens du monde afin d’améliorer les actions menées sur le terrain, anticipé et mieux répondre aux besoins des populations, des gouvernants et voire des institutions. La cérémonie s’est déroulée à la Maison de la Presse sis à Kipé dans la commune de Ratoma, en présence de Vincent Martin, coordonnateur du Système des Nations Unies en Guinée (SNU), entre autre.

D’entrée en matière, Vincent Martin, coordonnateur du Système des Nations Unies en Guinée, souligne tout d’abord l’importance de cette campagne, qui en est une première dans le monde : «cette campagne est une initiative particulière et très unique. Il s’agit là d’un dialogue mondial, où tous les citoyens du monde peuvent participer. La campagne ONU75 va permettre de récolter toutes les voies possibles même dans les endroits les plus reculés pour avoir une participation plus inclusive et plus globale possible sur les défis que monde rencontre de nos jours mais pour celui que nous voulons construire. Ce dialogue mondial va permettre de récolter des voies et entendre les personnes à participer sur les questions de développement durable sur l’agenda 2030» dit-il.

Dans son discours, Vincen Martin rajoute également, en disant que la campagne va également permettre au Système des Nations Unies d’être plus efficace, plus rapide pour mieux répondre aux préoccupations des citoyens, des gouvernements, des institutions qui solliciteraient l’aide ou l’accompagnement des SNU.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des réformes engagées, entre autre, par le Système des Nations Unies pour atteindre efficacement les objectifs du développement durable pour la décennie (2020-2030).

Le premier rapport de cette collecte d’informations et de données seront publié le 21 septembre prochain en marge de la session extraordinaire des Nation Unies.

Pour participer au dialogue, veuillez-vous rendre sur ce lien un75.online/.fr, ouvert à toutes les populations du monde.

Ibrahima Kindi BARRY