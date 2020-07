Le FNDC appelle à de nouvelles manifestations le 6 août prochain à Conakry, Dubréka et Coyah

Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 29 juillet 2020, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) appelle à de nouvelles manifestations à Conakry, Dubréka et Coyah le 6 août prochain, le lendemain de la convention nationale du RPG/Arc-en-ciel au cours de laquelle le parti au pouvoir désignera son candidat à l’élection présidentielle prévue la 18 octobre prochain. Sauf surprise, c’est le président sortant Alpha Condé qui devrait être choisi pour porter les couleurs du parti présidentiel. En prélude à l’officialisation de la candidature du locataire du Palais présidentiel pour un troisième mandat, le FNDC demande à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socioprofessionnelles et des associations d’artistes, à se mobiliser et à mobiliser le peuple pour donner un succès retentissant à son vaste mouvement jusqu’au départ du président Alpha Condé du pouvoir. Ci-dessous l’intégralité de la déclaration du FNDC…

Le FNDC constate avec indignation la poursuite des manœuvres consistant à maintenir Monsieur Alpha Condé au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel.

Les partisans d’un troisième mandat pour Monsieur Alpha Condé poursuivent impunément leur Coup d’Etat constitutionnel aux conséquences néfastes pour la stabilité de la Guinée et de la Sous-Région.

Pour faire barrage à ce coup d’Etat civil que les ennemis de notre pays veulent imposer au peuple, le FNDC appelle les populations de Conakry et environs (Dubreka et Coyah) à des manifestations le 06 Aout 2020.

Le FNDC demande expressément à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socioprofessionnelles et des associations d’artistes, à se mobiliser et à mobiliser le peuple pour donner un succès retentissant à notre vaste mouvement jusqu’au départ de Monsieur Alpha Condé du pouvoir.

Le FNDC invite toutes les couches socio-professionnelles, les responsables de quartiers, de secteurs et les citoyens à tous les niveaux de responsabilités d’observer la plus grande prudence et de vigilance suivant le mot d’ordre de manifestations.

Le FNDC met à profit cette occasion pour féliciter toutes ses antennes de l’intérieur et de l’extérieur du Pays pour le travail remarquable qu’elles ont déjà accompli et les invite à resserrer les rangs autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu’à la victoire finale.

Le FNDC exige la libération sans délai de tous ses membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et détenus dans les différentes geôles du pays.

En fonction de l’évolution de la situation, des consignes précises seront données en vue d’une meilleure coordination de nos actions sur le terrain.

Pour la libération de notre pays des mains de ce clan mafieux qui nous ‘’gouverne’’ avec arrogance, nous ne céderons à aucune intimidation ou répression jusqu’à la victoire finale.

Pas de 3ème Mandat !

Pas de Coup d’Etat Constitutionnel !

Vive l’alternance démocratique !

Ensemble Unis et Solidaires, Nous Vaincrons !

Conakry, le 29 juillet 2020