FÊTE DE LA TABASKI : des agents seront déployés sur les lieux de prière

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, par la voix du commissaire divisionnaire Zakaria Camara, le directeur de la sécurité routière, a annoncé le déploiement d’agents sur les lieux de prière ce vendredi 31 juillet, jour de la fête de la Tabaski.

Selon lui, cette décision a été prise au sortir d’une réunion dirigée par le directeur général de la police nationale, Ansoumane Camara (Baffoé). « Toutes les dispositions sont prises. Les agents seront déployés dans tous les lieux de culte. C’est-à-dire dans les lieux où les gens doivent faire la prière. Ensuite, nous allons assurer la sécurité au niveau de la circulation le jour et le lendemain de la fête. Nous allons le faire comme on en a l’habitude, en compagnie bien sûr, des Compagnies mobiles d’intervention et de sécurité (CMIS) et des commissariats centraux de la ville de Conakry. Donc, tous les policiers seront en mouvement. Je ne saurai vous dire le nombre de policiers qui seront déployés. Mais vous allez constater dans chaque grande intersection, la présence des agents de la routière, des CMIS et des commissariats centraux », a-t-il annoncé.

Balla Yombouno