Au-delà de ledjely.com, regardez ledjely TV

Les plus curieux l’ont déjà remarqué. Il n’y a plus que ledjely.com que nous mettons à votre disposition. Dans le souci d’aller plus loin dans notre désir de vous servir, nous mettons également à votre disposition Ledjely TV, la chaine de télévision de notre groupe. Comme le site, elle s’attèlera à vous informer et à vous divertir, avec la même responsabilité, le même professionnalisme et la même objectivité.

Et en attendant de la servir aux téléspectateurs guinéens et d’ailleurs via différents canaux (bouquets), ledjely TV vous est accessible via une rubrique entièrement dédiée sur la barre des menus du site ledjely.com. Cliquez dessus et vous la regardez en streaming.

Cher (es) téléspectateurs (trices), vous êtes les bienvenus donc sur ledjely TV

La rédaction